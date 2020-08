Skulptor Rukavišnjikov: Želim da spomenik Stefanu Nemanji bude simbol Beograda (VIDEO)

Iz Solnečnogorska, grada na oko 75 kilometara od Moskve gde se „kalio“ spomenik velikom srpskom županu Stefanu Nemanji, krenula su prva četiri kamiona sa delovoma skuplture ka Beogradu.

Ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov završio je gotovo sav posao, ali se već deo i dalje nalazi u njegovom ateljeu i čeka svoj red da se isporuči, piše Sputnjik.

Gigantski spomenik, napravljen u bronzi, presečen je na delove kako bi se lakše dopremio do Srbije, gde će ponovo biti sklopljen, ispoliran i patiniran.

„Ovo što sada vidite nije njegov konačan izgled“, napomenuo je Rukavišnjikov pokazujući svoje najnovije remek-delo, dodajući da će biti potrebno još oko tri meseca za finalne radove, koji predviđaju transport do Beograda preostalih delova i postavljanje spomenika ispred stare železničke stanice u Beogradu.

Izrada najvećeg spomenika u Srbiji, visine 24 metara i težine 68 tona, bio je veliki izazov čak i za iskusnog Rukavišnjikova.

Spomenik Stefanu Nemanji je drugi „gigantski poduhvat“ slavnog skulptora. Pre toga, delo sličnih razmera radio je samo za stadion Spartaka. To je danas čuveni bronzani gladijator, koji je postavljen pored severne tribine moskovskog stadiona.

„Lepo je što će on biti najveći spomenik u Srbiji, ali je mnogo važnije da bude najbolji i to ne samo u Srbiji, nego u svetu. Želeo bih da to bude jedan od simbola Beograda kao što je to Hram Svetog Save“, ističe Rukavišnjikov.

On je istakao, piše Sputnjik, da “ako ne voliš svog heroja ne možeš ga ni napraviti” i da je on Stefana Nemanju iskreno zavoleo.

Na izradi spomenika osnivaču srpske srednjovekovne države radilo se oko godinu i po dana i u tome je učestvovala cela brigada majstora - učenika i saradnika Rukavišnjikova - skoro 120 ljudi različitih profila.

Spomenik neće imati uobičajeni postament.

Figura Nemanje u carskoj odori iz njegovog vremena stajaće na napuklom vizantijskim šlemu, koji se na četiri kraka oslanja na zemlju i odakle se pomalja vladarsko žezlo. U tom donjem delu spomenika ima mnogo simbolike koja pokazuje kontinuitet srpske kulture koja se rodila iz vizantijske.

Prema rečima Rukavišnjikova, u postament će moći istovremeno da uđe oko 50 ljudi.

Da bi tako visoka skulptura bila stabilna, unutar nje će biti jaka čelična konstrukcija - oko tri metra biće pod zemljom, a 21 metar iznad zemlje.

Za oko tri nedelje put Beograda kreću još četiri kamiona sa delovima spomenika, a potom još dva.

Ako bude išlo sve po planu, radnici i montažeri iz Rusije trebalo bi da stignu u Beograd 10. avgusta, dok će im se za mesec i po, do dva, pridružiti i sam umetnik, koji će nadgledati postavljanje spomenika.