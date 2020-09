KRIZNI ŠTAB SUTRA O UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA: Sastanku će prisustvovati i pripadnici komunalne milicije

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da će sutra ujutru biti održan sastanak Kriznog štaba sa akcentom na kontroli ugostiteljskih objekata i ponašanjem ljudi u njima.

On je naveo da o dinamici epidemije govori stanje u regionu te da nema mesta opuštanju.

"Sastanku će prisustvovati i pripadnici komunalne milicije i inspekcije, kako bismo dodatno pojačali kontrolu. Na ulicama 50 odsto ljudi nosi maske, što je za svaku pohvalu, a većina ljudi ih nosi i u autobusu. Komunalna milicija upozorava i skreće pažnju ljudima na nošenje maske i nisu kažnjavali one koji to ne čine jer nismo insistirali na tome, ali ako se situacija pogorša insistiraćemo na tome", rekao je Radojičić i dodao da su se uvedene mere pokazale dobro ali da je važno da se nastavi sa odgovornim ponašanjem.

On je naglasio da se u prethodnom periodu i u toku epidemije pokazalo koliko je gradski saobraćaj važan.

"U vreme najveće krize i u kritičnim trenucima, zaposleni su pokazali veliki stepen odgovornosti i visoku organizovanost što je dalo rezultate. Imamo 1500 autobusa koji su na terenu", rekao je gradonačelnik.

On je ddoao da epidemiolozi definišu procedure i u skladu sa tim se i ponašamo.

"Glavni akcenat je na kontaktu i kapljičnoj infekciji i iz toga razloga se autobusi dezinfikuju u skladu sa epidemiološkim merama i smatram da ne postoji veliki rizik. Suština je da nosimo masku i držimo distancu i to su mere koje daju rezultate što pokazuju trenutne brojke", kazao je gradonačelnik.

On je istakao da je tema mobilnosti jedna od najznačajnijih tema u našem gradu.

"Od 2002. godine se obeležava nedelja mobilnosti. Mobilnost znači da se povećava broj automobila u svim velikim gradovima pa tako i u Beogradu. Beograd ima preko 600 hiljada automobila a godišnje se taj broj poveća za 50 hiljada. Akcenat je na tome da se više pešači i voze bicikli", naveo je Radojicicć.

On je rekao i da Grad Beograd planira infrastrukturu u pravcu povećanja biciklističkih staza kojih trenutno imamo 100 kilometara a cilj je da ih bude više.

"To je otprilike jedan odsto, a u narednih pet do šest godina očekujemo da to bude četiri odsto. Do pet kilometara je možda optimalan način da se ide peške, od pet do deset su bicikli a iza toga su prevozna sredstva koji najmanje zagađuju životnu sredinu. Ova hijararhija nešto o čemu stalno treba pričati i skretati pažnju a na Gradu je da planira infrastrukturu i da je iz godine u godinu popravlja kako bismo napravili preokret na ovom polju", kazao je Radojičić.

On je naveo da je problem zagađenja u Beogradu ali i u regionu star već 30 do 50 godina.

"Ovaj problem se u zadnje vreme aktuealizovao, što će doprineti njegovom bržem rešavanju. Mobilnost je izuzeno značajna i u vreme korone smo videli da je vazduh bio bolji kada su se manje koristila vozila. Promovisanje principa mobilnosti je jedan od aspekata koji će uticati na bolji vazduh u gradu", rekao je on.

Dodaje i da je prošle godine kupljeno 174 autobusa, a planira se kupovina još 150, koji će biti po standardima koji neće zagađivati životnu sredinu.

"Oko 80 odsto gradskih autobusa koristi motore koji su prihvatljivi za životnu sredinu, standarda euro 5 i euro 6. Od 16. do 22. septembra održava se nedelja mobilnosti tokom koje ćemo svakoga dana kroz različite aktivnosti promovisati temu ekološki prihvatljive mobilnosti", zaključio je Radojičić i pozvao sve Beograđane da učestvuju u ovim aktivnostima kako bi se popravila situacija i podigla svest ljudi o ovom važnom problemu, prenosi gradski Sekretarijat za informisanje.