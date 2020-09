VESIĆ: Odluka o spomenicima nekadašnjim gradonačelnicima Beograda - na Skupštini grada 28. septembra

Vesić kaže da je on kao predlagač odluke, predložio i mesta za spomenike što je Zavod za zaštitu spomenika prihvatio.

Sednica Skupštine Beograda biće održana 28. septembra, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić i naveo da će se na dnevnom redu naći i predlozi odluka za podizanje spomenika nekadašnjim gradonačelnicima Beograda.

Vesić kaže da je on kao predlagač odluke o podizanju spomenika Branku Pešiću, Vladi Iliću i Milošu Savčiću predložio i mesta za spomenike što je, dodaje, prihvatio Zavod za zaštitu spomenika.

- Skupština grada biće 28. septembra na kojoj će biti donete konačne odluke - rekao je Vesić.

Naveo je da će spomenik Branku Pešiću biti podignut u pešačkoj zoni ispred same opštine Zemun, s obzirom da je Pešić bio Zemunac.

Vesić je podsetio da je vreme Branka Pešića izgrađen most Gazela, Beograđanka, Terazijski tunel.

Rekao je da će spomenik Vladi Iliću za koga kaže da je legendarni gradonacelnik koji je tu funkciju obavljao od 1935. do 1939. godine biti u Venizelisevoj ulici, prekoputa kompleksa fabrike koja je bila njegovo vlasništsvo.

Za Ilića je rekao da je bio jedan od najbogatijih Jugoslovena tog vremena i da je veoma mnogo uradio za Beograd.

- Počeo je nasipanje Novog Beograda, sagradio Zoološki vrt, na zemlji koju je on poklonio Beogradu, sagradio školu 'Josip Pančić', radio je most Kralja Petra na čijim temeljima je sada Pančevački most, most Kralja Aleksandra na čijim stubovima se danas nalazi Brankov most - kaže Vesić.

Kako je naveo, Beograd je u njegovo vreme postajao metropola u njegovo vreme.

Spomenik Milošu Savčiću, koji je bio gradonačelnik Beograda dve godine, od 1929. do 1930. godine, zaslužan je za razvoj Senjaka i Dedinja i tog kraja grada, kaže Vesić.

- Beograd se tada širio u tom pravcu. Njegov spomenik će biti na uglu Vojvode Putnika i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića - rekao je zamenik gradonačelnika.

Kaže i da je Savčić, kao i Vlada Ilić, bio bogat i da je zadužio svoju privatnu firmu da bi Beograd dobio povoljniji kredit koji je njegov prethodnik uzeo.

- To su bili ljudi koji su mnogo vodili računa o Beogradu. Lepo je da im se Beograd oduži. Sigurno postoje još neki ljudi kojima treba da se odužimo, ali da poštujemo njih trojicu koji su nesporno i za koje svi verujemo da su možda bili najbolji gradonačelnici Beograda u 20. veku - rekao je Vesić.

Time ćemo, dodaje, pokazati da umemo da kažemo hvala nekim ljudima koji, takođe, nisu imali razumevanja u svoje vreme za projekte koje su radili, a danas smo svi srećni što su neke stvari uradili.