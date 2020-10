O OVOJ SLICI BRATA I SESTRE IZ BEOGRADA SVI PRIČAJU: Nisu se razdvojili ni na minut! Ni za šta na svetu nije hteo da je pusti

Svako ko je imao prilke da vidi ova dva mališana za trenutak je sigurno imao onaj neprijatni ukus pomešane tuge i gorčine u ustima.

Svratište za decu, koje se nalazi na dve lokacije u Beogradu, za pojedine mališane je jedino mesto gde mogu da se okupaju, da pojedu nešto toplo, da dobiju čistu odeću i obuću, kao i potrebnu pažnju. Veliki broj mališana koji dolazi postao je nažalost još veći, a krivac za to je globalna pandemija korona virusa koja je već najugroženije slojeve društva načinila još siromašnijim.

"Postavili smo rekord za ovo doba godine - 112 devojčica i dečaka posetilo nas je tokom jednog dana. Među njima i brat i sestra koji se nisu razdvojili ni na minut", glasila je objava koji je organizacija "Svratište za decu", podelila na svom Fejsbuk profilu. Svako ko je imao prilke da vidi ova dva mališana za trenutak je sigurno imao onaj neprijatni ukus pomešane tuge i gorčine u ustima.

U razgovoru sa Minom Lukić, koordinatorkom Svratišta, saznali smo zbog čega je ovog septembra došlo do povećanog broja korisnika "Svratišta".

"Taj broj od 112 dece je stvarno rekordan broj dece za ovo doba godine. Početkom januara i na zimu, očekujemo to, ali ovo je zasita bilo iznenađujuće. Pokušali smo da shvatimo i da istražimo zašto je došlo do toga. Negde je naš zaključak bio taj da je sve izazvano ovom čitavom situacijom vandrednog stanja, zatvaranjem, lošom finansijskom pozicijom njihovih roditelja jer im je mogućnost da zarade novac manja. Dosta porodica živi od sakupljanja sekundarnih sirovina, a kako je cena otkupa drastično opala u odnosu na period pre korona virusa, u tome smo našli makar deo objašnjenja. Taj dan kada je snimljena fotografija bilo je dosta njih, čak 112, međutim, mi stalno ovih dana imamo povećan broj mališana, što nije tipično za ovaj deo godine jer su vremenski uslovi bili dobri."

Korona virus i preporuke epidemiologa i Kriznog štaba poštuju se unutar samog "Svratišta", a pomoć u tome imaju i u vidu korisnika. Naime, nijedan incident nije nastao, a čak su i sami mališani shvatili opasnost od zaraze ozbiljno, te vode računa da se čitav proces oravka unutar prostorija, obavi što brže i da svi dobiju potrebnu hranu i da se okupaju.

"Mi smo se nekako organizovali, tako da zbog čitave epidemiloške situacije u prostoriji ni u jednom momentu ne bude više od 13 do 15 dece i vaspitača ukupno. Juče ih je bilo oko osamdeset, i organizujemo se tako da se deca samo smenjuju. Obično radimo do 18 časova, ali smo od septembra produžili radni dan za još dva časa. To sada izgleda tako što neka deca čekaju ispred, jedni se kupaju i jedu, a kad oni završe, druga deca ulaze. Bukvalno, organizujemo se tako da se svako dete okupa i da jede. Ova situacija za sve nas je nova, ali deca su toliko puna razumevanja, te kada vide da druga čekaju, sami se ubrzaju da bi oni mogli da uđu. Nismo imali nijednu jedinu neprijatnu situaciju, puni su razumevanja jedni za druge."

Povećan broj dece početkom septembra stavio ih je u neprijatnu situaciju da im zalihe bile smanjene. Tada je na scenu stupila njihova zajednica, kako ih Mina naziva, prijatelji "Svratišta" koji su apel videli na Fejsbuku, te su u istom trenutku reagovali, pa je nestašica slatkiša i grickalica brzo bila rešena.

"U jednom momentu smo imali manjak slatkiša i grickalica baš kada je škola počela. Inače ih koristimo za školske užine i za užinu u Svratištu i u jednom momentu smo morali da apelujemo jer smo bili baš u manjku. Oglasili smo se preko Fejsbuka, i građani i kompanije su se odazvali, te su nam donirali slatkiše i grickalice. Mi se jako puno oslanjamo na našu zajednicu i prijatelje koji nas prate jer imamo velike potrebe na dnevnom nivou. Svakom detetu je potrebna čitava odevna kombinacija, hrana i sredstva za higijenu. Sve to dobijamo kroz donacije građana prvenstveno, pa onda kroz kompanije."

Kako nam je rekla, u oba Svratišta imaju tim od 13 ljudi koji rade 365 dana u godini bez slobodnog dana. Pored njihovog zalaganja, ne manjka ni pomoć od društveno odgovornih lica i ljudi velikog srca, te i samih kompanija. Svi oni zajedno deci kojima je "Svratište" drugi dom stavljaju osmeh na lice.

"Projektno se finansiramo, pišemo projekte za donatore, novčana sredstva koja dobijamo na godišnjem nivou ista su ili manja u odnosu na robu koju dobijamo od građana. Po tome smo karakteristični, da nemamo toliku podršku građana, ne bismo mogli da postignemo sve."

Pored cipela, čizmica, donjeg rublja, čarapa, jakni i hrane, ove godine zbog korona virusa su im najpotrebnije maske i sredstva za dezinfekciju. Na sreću mališana i tima koji stoji iza "Svratišta", ljudi im doniraju i to.

"Dezinfikujemo sve na 45 minuta do sat vremena, kvake, stolove, radne površine, baš sve. Dezinfikujemo posle svakog korišćenja. Od para koje imamo, ne možemo sve da podmirimo, te se snalazimo kroz donacije građana koji nam i to donose, što nam puno znači. Deci su u ovom periodu najpotrebnije tople cipele i čizme. Lakše podnosimo zimu, kiša nam je veliki problem. Obuća koja ne propušta vodu nam je prioritet, kao i jakne. Naravno, sve vreme su nam potrebni veš, čarape, sredstva za ličnu higijenu, a sada zbog korone, maske i dezinfekciona sredstva", kaže nam Mina na kraju razgovora.