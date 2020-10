Vesić: Uskoro konkurs za obnovu zgrade koja će biti Muzej grada!

Do kraja godine biće raspisan konkurs za rekonstrukciju stare zgrade Vojne akademije, na uglu Resavske i Nemanjine ulice, koja će postati Muzej grada Beograda, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je u Starom dvoru, gde je danas obeležen Dan Muzeja grada Beograda, podsetio da taj muzej postoji 117 godina i da za sve to vreme nema svoju kuću, već se nalazi na 14 lokacija. "Poslednjih godina smo uradili sve što je bilo neophodno kako bi Muzej grada Beograda konačno dobio svoju kuću i sa ponosom najavljujem da će do kraja ove godine biti raspisan konkurs za rekonstrukciju stare zgrade Vojne akademije, na uglu Resavske i Nemanjine ulice", rekao je Vesić.

Dodao je da ta zgrada ima 17.000 metara kvadratnih i da će sledeće godine početi njena rekonstrukcija, te da će konačno postati Muzej grada Beograda.

"To će Grad koštati oko 20 miliona evra. Doneli smo odluku, na moj predlog, da to finansiramo i ja ću preuzeti odgovornost što će 20 miliona evra da se potroši za kulturu. Iza te odluke čvrsto stojimo i mislim da je to istorijska stvar", rekao je Vesić i dodao da će rekonstrukcija trajati naredne tri godine.