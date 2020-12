U toku su završni radovi na izgradnji nove saobraćajnice koja će povezivati beogradske opštine Zvezdara i Grocka.

Prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića reč je o investiciji vrednoj oko 40 miliona dinara.

Vesić je podsetio da se taj put vodio kao ulica, ali da to nikada nije bila ulica, već "zapuštena šikara" zbog čega je Grad, na zajednički predlog opština Grocka i Zvezdara, odlučio da se tu konačno izgradi saobraćajnica koja će povezivati ove opštine, odnosno građane Kaluđerice i Klenka sa stanovnicima Malog Mokrog Luga i Velikog Mokrog Luga. Naveo je da je nova saobraćajnica duga 800 i široka šest metara, a da je za radove uloženo oko 40 miliona dinara.

- Neko će reći da to nije tako velika saobraćajnica, ali za ljude koji ovde žive je najvažnija - rekao je Vesić i dodao da će na novoj saobraćajnici biti postavljeni stubovi javne rasvete, kao i da će biti obezbeđeno da tuda ide javni prevoz. Naveo je da će u tom delu grada biti urađene i druge stvari poput trotoara i dečjeg igralište koje su građani tražili jer, istakao je, svaki deo grada treba da ima jednake uslove za život.

Vesic je zahvalio predsednicima opština Zvezdara i Grocka jer je ovo primer kako opštine mogu da rade zajedno sa Gradom i rešavaju probleme građana.

- Opština Grocka je zajedno sa opštinom Zvezdara, nadležnim institucijama uputila inicijativu za izgradnju ove putne mreže, jer se na taj način stvaraju mnogo bolji uslovi i saobraćajna povezanost za stanovnike Kaluđerice – Klenka, kao i stanovnike Malog i Velikog Mokrog Luga - kaže Dragan Pantelić predsednik opštine Grocka i dodaje da upravo ova investicija, vredna 40 miliona dinara, će znatno olakšati život Kaluđerčanima, a na ovaj način će se rasteretiti deo Smederevskog puta, koji je trenutno najopterećeniji, kada je reč o saobraćajnim gužvama.

Pantelić dodaje:

- Kao predsednik jedne gradske opštine, sa svojim saradnicima, ali i u saradnji sa gradom Beogradom nastojim da obezbedim što bolje uslove za život svih stanovnika naše opštine i da shodno prioritetima, a i u skladu sa mogucnostima, rešavamo probleme u što bržem vremenskom periodu.

U narednom periodu očekuje nas realizacija važnih i kapitalnih investicija na teritoriji opštine Grocka. Konkretno, što se tiče Kaluđerice, koja je najveće beogradsko naselje, moramo rešiti problem kanalizacije. Očekujemo da se ubrzo počne sa izradom projekta izgradnje kanalizacije i prečišćivača za preradu otpadnih voda u ovom naselju.

Na teritoriji čitave opštine, do 2023. godine , nastojaćemo da rešimo glavni egzistencijalni problem, a to je nažalost problem vodosnabdevanja, jer postoje naselja na našoj opštini koja nemaju tehnički ispravnu vodu za piće, a to je nedopustivo u 21. veku - zaključuje Pantelić.