Vesić: Beograd je Novu 2021. godinu dočekao porodično i odgovorno

Beograđanke i Beograđani su tokom novogodišnje noći poštovali epidemiološke mere. Hvala Vam na tome jer smo tako sačuvali mnoge živote, pručio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić na svom Fejsbuk nalogu.

Tokom dana 31. decembra. godine i u noći 31.12.2020/01.01.2021. godine, do 01.00 sat, pripadnici Sekretarijata za poslove komunalne milicije, inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove, inspektori republičke turističke inspekcije izvršili, republičke inspekcije rada i inspektori komunalnih opštinskih inspekcija izvršili su kontrolu 1496 objekta (ugostiteljski objekti, tržni centri, kladionice), napisao je Vesić.

U radu je učestvovalo 19 komunalnih milicionara, 7 inspektora Sekretarijata za inspekcijske poslove (turistički i komunalni), 2 republička turistička inspektora, 6 republičkih inspektora za rad i 25 komunalnih opštinskih inspektora (1-2 inspektora za svaku gradsku opštinu), dodao je on.

Kako je još napisao, U slučajevima u kojima je bilo jasno da gosti napuštaju ugostiteljski objekat posle propisanog radnog vremena vlsasnici su samo upozoravani. U samo četiri slučaja (oko 0.3 odsto od ukupnog broja pregledanih lokala) izrečene su mere i to:

- jedan poziv za izricanje prekršajnog naloga za prekoračenje radnog vremena ugostiteljskom objektu u Ulici Strahinjića bana na Starom gradu.

- jedna naplaćena mandatna kazna i mera zatvaranja objekta na 72 sata za ugostiteljski objekat na Pančevačkom putu u opštini Palilula gde su zatečena 43 lica.

- dva zapisnika za prekoračenje radnog vremena za kladionice.

-Beograđanke i Beograđani kao i vlasnici ugostiteljskih objekata pokazali su tokom noći veliku odgovornost. Hvala im na tome. Ova godina nije dočekana kao što smo to naučili da radimo. Ali bili smo odgovorni što će omogućiti da već u ovoj godini pobedimo opaki virus i vratimo se normalnom životu. To će biti velika pobeda.I još nešto. Danas će u Beogradu do 18 sati raditi restorani i kafići a maloprodajni objekti do 20.00 sati. Neće se raditi ni u Parizi, ni u Berlinu, ni u Beču kao i mnogim drugim evropskim prestonicama. Ponosan sam na to! Već smo prvog dana 2021. godine počeli sa pobedama.Srećna Nova godina! - napisao je Vesić u svom postu.