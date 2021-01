Vesić: Redovi za vakcinaciju na Sajmu, počelo uređenje hale 3

Ispred hale 11 Beogradskog sajma, najvećeg punkta za vakcinaciju u glavnom gradu, i danas veliki broj građana čeka da primi vakcinu protiv virusa korona, a jutros je počelo uređenje hale 3 koja će, prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, u ponedeljak ili utorak početi da radi kao novi punkt za masovnu imunizaciju.

U hali 3 biće postavljeno 30 punktova za vakcinaciju, a 48 lekara i 56 medicinskih sestara radiće u dve smene, od 8 do 20 časova.Prema Vesićevim rečima, u toj hali moći će da se vakciniše između 8.000 i 10.000 ljudi dnevno.

''Ako se uzme u obzir da se u hali 11 vakciniše oko 3.000 ljudi dnevno, od sledeće sedmice na Sajmu će moći da se vakciniše između 11.000 i 13.000 građana Beograda dnevno'', rekao je Vesić je za Tanjug.

Dodao je da se u domovima zdravlja na teritoriji Beograda vakciniše između 3.500 i 4.000 ljudi, a da će, uz otvaranje novog punkta na Sajmu, između 15.000 i 17.000 građana prestonice dnevno moći da primi vakcinu protiv korona virusa.

''To će omogućiti da svi građani i građanke Beograda budu vakcinisani. Danas počinjemo sa radovima na adaptaciji hale, rok je do utorka, ali se nadamo da ćemo završiti do ponedeljka i da će tada početi vakcinacija u hali 3'', kazao je Vesić.

Osim punktova za vakcinaciju, hala 3 će imati čekaonicu, boksove za registraciju i lekarske preglede.

''Ispred hale je i nadstrešnica tako da oni koji čekaju neće biti izloženi kiši ili snegu. Ulaziće se na jedan ulaz, a izlaziti na drugi , tako da se neće stvarati gužve i na taj način će veći broj ljudi biti vakcinisan'', rekao je Vesić.

Kako kaže, u zavisnosti od interesovanja građana za vakcinaciju otvaraće se novi punktovi, poput Hale sportova na Novom Beogradu.

Vesić je naveo da se oko 200.000 Beogađana prijavilo putem portala e-Uprava za vakcinaciju što, kako je ocenio, pokazuje da su građani odgovorni i da ćemo uz masovnu imunizaciju uspeti da izađemo iz ove krize.

''Imamo dovoljno vakcina, predsednik Aleksandar Vučić je obezbedio milion kineskih vakcina, a stižu i ruske vakcine. U Srbiji se sprovodi masovna imunizacija, dok je u EU vakcinacija stala, što znaci da smo zahvaljujući našoj diplomatiji uspeli da nabavimo veliki broj doza'', naveo je Vesić.

Dodao je da je Grad Beograd ispred hale 11 postavio šator gde se od danas kuva čaj tako da, kaže Vesić, građani mogu da se okrepe i zagreju dok čekaju na vakcinaciju.