VRAČAR DOBIJA NOV OLIMPIJSKI BAZEN! Nedeljković: Biće to sportski biser ovog dela grada

U Sportski centar “Mirko Sandić” na Vračaru poslednjih godina je uloženo 15,6 miliona dinara, a na obnovi ovog objekta tek će se raditi. Uprkos ulaganjima, nedavno su se pojavile tvrdnje da će se Sportski centar sruštiti da bi se navodno gradio stambeno-poslovni objekat, što je zbunilo i uplašilo građane.

Predsednik opštine Vračar prof. dr Milan Nedeljković kaže da rušenje nije opcija, a da će Sportski centar i u budućnosti biti sportski biser ovog dela grada. U planu je, dodaje, izgradnja još jednog sportskog centra sa olimpijskim bazenom u Južnom bulevaru.

- Sportski centar “Mirko Sandić” koji nosi ime našeg poznatog vaterpoliste, osnovan je kao Sportsko rekreativno-obrazovni centar Vračar i mnoge generacije su tu stasale. Generacije mladih su baš tu naučile da plivaju, a mnogi su postali i profesionalni plivači i vaterpolisti. I zato je Sportski centar sastavni deo života Vračaraca. Gradska opština Vračar je uložila 15,6 miliona dinara za revitalizaciju centra, urađena je fasadna stolarija, sve što je trebalo zastakljeno je, rešena je ventilacija, postavljena je led rasveta, grejanje je priključeno na Beogradsku toplanu, a kotao na mazut koji je bio veliki zagađivač je isključen. Od 2016. učinili smo sve da unapredimo objekat i to ćemo nastaviti da radimo - kaže Nedeljković.

Dodaje da je u to vreme Sportski centar bio u ogromnim dugovima, a da su plate zaposlenima kasnile više meseci.

Opština je, kako ističe, radila na revitalizaciji objekta, da bi u skladu sa tradicijom, na ovom mestu građani Vračara imali svoju sportsku oazu, a mališani besplatnu školu plivanja.

- Mi kao opština imamo projekat “Vračar bez neplivača” i on se realizuje upravo u ovom centru. Dakle, ne da neće biti rušenja, nego će se još ulagati u postojeći, a planira se i nov sportski centar. Želja mi je da oba centra, ovaj u Sjeničkoj 1 i budući u Južnom bulevaru 69, funkcionišu u sinergiji, na zadovoljstvo svih 80.000 Vračaraca. To je njihova želja i mi radimo na tome da je ispunimo. Kao redovnog profesora na Medicinskom fakultetu i oca petoro dece, ne zanimaju me čaršijske priče i optužbe o rušenju, to je sve zarad sitnih političkih poena. Istina je da ulažemo u postojeći, a da dodatno gradimo i novi centar na radost svih građana - zaključuje Nedeljković.

Parcela na Južnom bulevaru pripada Opštini Vračar i ima 67 ari, plan je da se na njoj, pored olimpijskog bazena, izgradi i multifunkcionalna sportska dvorana na kojoj će biti tereni za mali fudbal, odbojku, rukomet, rvanje.