Stojčić o obnovi Skadarlije: Bašte će biti unificirane... (FOTO)

Poslednja faza rekonstrukcije Skadarlije je u toku, a glavni beogradski urbanista Marko Stojčić kaže da će radovi biti urađeni tako da će, između ostalog, sve bašte u toj boemskoj četvrti biti unificirane.

"Očekujemo da u naredna tri meseca bude završena rekonstrukcija središnjeg dela Skadarlije gde se nalaze krupniji obluci i kocke, kao i bočne strane, to jest trotoari sa sitnijim oblucima na kojima će se, kao i do sada, nalaziti bašte, ali će to morati da se uradi po svim postojećim propisima koji važe za Skadarliju", rekao je Stojčić.

To, naveo je, podrazumeva i postavljanje nadstrešnica, odnosno tendi, koje takođe moraju da budu izvedene u skladu sa katalogom urbanog mobilijara što, dodaje, znači da neće biti moguće zatvaranje bočnih stranica, zastakljivanje bašta ili podizanje krovnih konstrukcija.

Sve to znači da će sve bašte biti unificirane, a dizajn i projekat prilagođeni boemskoj četvrti, najvažnijem kulturno-istorijskom delu Beograda kada je turizam u pitanju, rekao je Stojčić, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Naglasio je da je sada glavni akcenat na tome da preostali deo radova protekne bez problema kako bi ugostitelji mogli neometano da rade.

"Veoma smo pažljivo odabrali period u kojem će radovi biti započeti, jer smo želeli da sve krene posle novogodišnjih i božićnih praznika. U tom trenutku nismo znali da li će restorani moći da rade", rekao je Stojčić.

On je naveo da će radovi svakako biti okončani do početka sezone i dodao da će se, osim završnog sloja krupne kocke, odnosno kaldrme i oblutaka, menjati i deo vodovodne i kanalizacione mreže, kao i deo energetskih kablova.

"Biće zasađeno nekoliko novih stabala na mestima koja su za to predviđena, a biće uređena i ulična rasveta", rekao je Stojčić i dodao da će na isti način biti uređen i deo Gospodar Jevremove ulice.

Stojčić je naveo da se radovi finansiraju iz gradskog budžeta, a da su izvođači gradska javna preduzeća, odnosno da nije bilo posebnih nabavki, već je u pitanju redovan program uređenja pešačkih i saobraćajnih površina.