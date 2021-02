Vesić: Turistički natpisi u Beogradu i na francuskom

Svi turistički natpisi u Beogradu biće do sredine ove godine postavljeni i na francuskom jeziku, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić, odgovarajući na pitanja Beograđana putem svog profila na Fejsbuku.

Trenutno imamo natpise na srpskom, engleskom i kineskom jeziku, a postavićemo natpise i na francuskom jeziku, rekao je Vesić i dodao da je Srbija priključena frankofonskoj grupi i da je jedna od naših obaveza da činimo više na promociji francuskog jezika.

- Odnosi Francuske i Srbije su zaista sjajni i ja kao neko ko zaista voli Francusku znam za taj naš odnos iz Prvog svetskog rata koji je bio veoma značajan. Treba pomenuti i to da Francuska ima i svoj spomenik u Beogradu, a malo je zemalja koje su podigle spomenik nekoj drugoj zemlji - naglasio je Vesić.

Dodao je da je srećan što su predsednik Makron i predsednik Vučić "resetovali" te odnose na nivo između dva svetska rata kada su, kako je rekao, oni bili na najvišem nivou.

-Francuska ima velike investicije u Beogradu, njihove kompanije samo u Beogradu investiraju oko tri i po milijarde evra. Odnosi su zaista dobri i to je moglo da se vidi u Jelisejskoj palati kada smo bili svi ponosni što smo Srbi - istakao je Vesić.

- Kada sam sa predsednikom Vučićem i ministrima Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem bio u Jelisejskoj palati tokom razgovora sa predsednikom Francuske Makronom reči je bilo i o njegovoj poseti Beogradu, koja će se desiti do kraja ove godine. On je bio u Beogradu 2019. godine, a pre toga je (bivši predsednik Žak) Širak bio mnogo ranije i od tada je prošlo više od 15 godina. To jasno govori koliko se sad dobro razvijaju francusko-srpski odnosi i kakav je prijateljski odnos uspostavljen između predsednika Makrona i predsednika Vučića. To je u spoljnoj politici najvažnije, lični odnosi i snaga koju vi imate kao predsednik države u međunarodnoj zajednici koja obezbeđuje bolju poziciju za vašu zemlju - rekao je Vesić.

On je dodao da je ovo, između ostalog, bila tema tokom nedavnih razgovora u Parizu.