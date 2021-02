Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesićvsaopštio je da je počelo rušenje bespravnog objekta u Krunskoj 79.

Vesić je na svojoj stranici na Fejsbuku objavio da je zgrada koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograd nadzidana bespravno i da se to što je nelegalno sagrađeno danas ruši.

- Počelo je rušenje bespravnog objekta u Krunskoj 79. Zgrada koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograd nadzidana je bespravno. Danas se ruši to što je nelegalno sagrađeno.Pratite samo narednih dana ko će sve da traži moju ostavku i da me smenjuje. I kako će tu kampanju da plaća građevinska mafija. Ovakvi kao i oni koji ne mogu da legalizuju svoje bespravne objekte koje su gradili tako što su krali od države. Kao i danas u Krunskoj uvek ću biti na strani građanki i građana koliko god da me to koštalo - napiso je Vesić.