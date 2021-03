POSTIGNUT VELIKI USPEH: U Beogradu danas vakcinisan 400-hiljaditi građanin! Više od 28 odsto punoletnih dobilo dozu

U Beogradu je danas vakcinisan četiristohiljaditi građanin, time smo postigli veliki uspeh, jer smo stigli na više od 28 odsto vakcinisanih od ukupne populacije punoletnih građana, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

- Sledeće nedelje imaćemo sigurno između 250.000 i 300.000 revakcinisanih. Dostigli smo tokom jučerašnjeg dana da je u populaciji starijih između 65 i 74 godine vakcinisano više od 56 odsto, a u populaciji preko 75 godina taj procenat iznosi više od 50 odsto. Na terenu imamo 52 mobilne ekipe koje pomažu ljudima da se vakcinišu, pre svega u prigradskim opštinama - rekao je Vesić.

On je naveo primer jednog mesta u Lazarevcu gde se, zahvaljujući mobilnom punktu, vakcinisalo 187 ljudi, a preko E-uprave se prijavilo samo dvoje, saopšteno je iz Službe za inforimasanje Grada Beograda.

- Ljudima u seoskim sredinama je mnogo teže da se prijave i vakcinišu, ali kada dođete i pitate ih da li žele oni hoće pogotovo ako se vakcinacija obavlja tu gde žive. Zato svaki dan obilazimo sela i vršimo vakcinaciju - istakao je zamenik gradonačelnika.

On je podsetio da je omogućeno da ljudi koji su nepokretni budu vakcinisani u svojim kućama gde dolaze patronažne ekipe, a za slabo pokretne organizovan je prevoz do punkta za vakcinaciju i natrag do kuće.

- Vakcinacija je jedini put da izađemo iz ove krize, ali moramo striktno da poštujemo postojeće mere i da na taj način omogućimo i da privreda radi i da se štiti javno zdravlje. Danas je predsednik Vučić najavio novi kontigent od dva miliona vakcina i mi smo zahvaljujući nabavci vakcina među najuspešnijim zemljama sveta. Naš reper nije Nemačka, Francuska ili Italija, već Izrael koji je vakcinisao više od nas. Mi postavljamo standarde u svetu i zato treba mi da tražimo naše odgovore na krizu i naše mere koje će biti specifične za ovo podneblje - zaključio je Vesić.