U toku su radovi na izgradnji saobraćajne veze Borska – petlja „Lasta“, u ulicama Save Maškovića, Crnotravska i Bulevar oslobođenja, koji će se u fazi 3, u periodu od 15.04.2021. do završetka radova na predmetnoj deonici, izvoditi u ul. Crnotravska, na delu od ulice Bahtijara Vagabzade do Bulevara oslobođenja, deo ul. Paunova koja će biti zatvorena za saobraćaj na delu od Crnotravske do Kokanove, kao i polovina raskrsnice Bulevara oslobođenja i Crnotravske, na delu od pozicije koje se nalazi neposredno ispred stajališta „Crkva Sv. Vasilija Ostroškog“ do ulaza u prodajni objekat bezinske stanice „NIS Petrol“ (desna kolovozna traka gledano u smeru ka Banjici).