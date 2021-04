ŽESTOKE KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE PRAVILA: Vlasnici pasa puštaju pse da trče u parkovima za decu, iako u Beogradu postoji čak 21 park namenjen za kučiće

Mnogi roditelji u Beogradu se pitaju zašto vlasnici pasa ne koriste parkove koji su za njih namenjeni

Na Tašmajdanu postoji poseban park za pse, ali se neretko dešava da kućni ljubimci bez povoca i korpe trče po delu koji je namenjen za decu. Ovakvih situacija ima širom Beograda, iako postoji 21 park za pse na deset opština glavnog grada.

- Često se dešava da u parku za decu na Tašmajdanu vlasnici pasa puste svoje ljubimce da tu trče iako oni tu imaju park koji je napravljen baš za njih. Moje dete se nebrojano puta uplašilo kad su joj u susret trčali veliki psi bez korpe - ispričala je za Telegraf.rs S.R. (30) majka četvorogodišnje devojčice.

Napomenula je da je nekoliko puta objašnjavala vlasnicima pasa da to nije dozvoljeno.

- Ti razgovori su se uglavnom završavali tako što su me napadali jer su "njihovi psi dobri i nikog ne diraju". Nije reč samo o tome da li će oni nekog da povrede. Moje dete se plaši kučića i zaista neću da razmišljam da li će da se isprepada - istakla je naša sagovornica.

Kako nam je objasnila često se pita zašto ljudi ne koriste parkove koji postoje za pse. Ista situacija dešava se i u Šumicama, kako nam je ispričala B.S. (28) majka šestogodišnjeg dečaka.

- U Šumicama postoji park za pse i park za decu. Međutim, vlasnici pasa puštaju svoje ljubimce da trče i da se igraju u delu gde su deca. I to se često dešava da rade vlasnici velikih kučića. Kako bi reagovali kad bi roditelji u park za pse odveli decu? - kazala je B.S.

Na teritoriji deset gradskih opština, nalazi se 21 park za pse koji su u sistemu održavanja JKP "Zelenilo-Beograd".

- Parkovi za pse se nalaze na: opštini Stari grad u Ulici Mike Alasa broj 45, u Ulici Kopitareva gradina od 1 do 5, na opštini Palilula, iza Hale Pionir, u Ulici Čarli Čaplina, u parku Tašmajdan, u Bulevaru kralja Aleksandra, na opštini Vračar u Čuburskom parku, Ulica Cara Nikolaja II i Karađorđevom parku, u Ulici Bulevar oslobođenja, na opštini Zvezdara, VI beogradska gimnazija, u Ulici Milana Rakića, na opštini Savski venac, park Milutina Milankovića i Lepi izgled - Tri ključa u Ulici Kneza Miloša.

Na opštini Rakovica u Gočkoj ulici i Kneza Višeslava broj 63, na opštini Čukarica u parku Banovo Brdo u Ulici Steve Todorovića, u parku Bele vode i u Ulici Kneza Višeslava kod VMC-a, na opštini Novi Beograd, u Bulevaru Zorana Đinđića broj 53, u Ulici Španskih boraca broj 72, u Bulevaru Mihaila Pupina broj 11 - 15, u Bulevaru umetnosti broj 7 - 11, na opštini Zemun u Zemunskom parku i u Ulici Jovana Stojisavljevića, u parku šuma Šumice u Ulici Vojvode Toze - naveli su za Telegraf.rs iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Park za pse je površina koja služi za neograničeno kretanje pasa.

- Parkovi za pse su prostori koji su formirani za slobodno kretanje pasa, što isključuje upotrebu povoca. Kada je reč o zaštitnoj korpi, ona je obavezna za pse koji se smatraju "opasnim psima" - objasnili su iz navedenog Sekretarijata.

Kad i gde psi smeju da se kreću bez povoca van parkova koji su namenjeni njima?

Vlasnici pasa, kao i oni koji ih šetaju, dužni su da ljubimce izvode na povocu.

- Pas se može puštati sa povodnika da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to u vremenu od 22:00 sata do 09:00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno u vremenu od 20:00 sati do 10:00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena (s tim da se u neposrednoj blizini škole pomenuti vremenski period ograničava do 07:30 časova sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana).

Zabranjeno je puštati psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine u kome se nalazi uređeno dečije igralište, a opasni psi se na pomenutim površinama mogu izvoditi od strane punoletnog lica koje je dužno da psa izvodi na povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci - naveli su za Telegraf.rs iz Sekretarijata za poslove komunalne milicije.

Kazne za nepoštovanje propisanih zabrana

Za nepoštovanje propisanih zabrana i dužnosti držaoca životinje komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog kojim se izriče novčana kazna u iznosu utvrđenom kaznenim odredbama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda.

- Izvođenje pasa na javne površine grada Beograda je regulisano "Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda". Za vlasnike pasa, koji svoje ljubimce izvode na javne površine grada bez povoca, a ako su u pitanju opasni psi i bez zaštitne korpe, predviđena je kazna u iznosu od 20.000 dinara - objasnili su za Telegraf.rs iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Zaštitnu korpu na njušci, prilikom izvođenja na javne površine grada, moraju da nose psi koji spadaju u kategoriju "opasnih pasa".

Pod opasnim psom se smatra bilo koja jedinka te vrste, izuzev službenog psa, koja je bez očiglednog povoda napala čoveka ili drugog psa i nanela mu telesne povrede ili smrt, jedinka koja je uzgajana, odnosno dresirana za borbe pasa ili nađena u organizovanoj borbi sa drugim psom, jedinka namenjena za čuvanje imovine ili kao telesni čuvar, rase pit bul terijer ili mešanac te rase, koji ne potiče iz kontrolisanog uzgoja, kao i rase bul terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul terijer ili mešanac tih rasa, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu.

Jedna majka se zapitala zašto vlasnici pasa ne koriste parkove koji su za njih namenjeni. Svoje mišljenje nam ostavite u komentaru.