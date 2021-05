Vesić: Šapić da nauči pravila pristojnog ponašanja u SNS

Funkcioner SNS Goran Vesić izjavio je danas da lider SPAS-a Aleksandar Šapić, pre nego što uđe u SNS, treba da nauči pravila lepog ponašanja u stranci, zasnovana na solidarnosti, timskom radu i sprovođenju politike Aleksandra Vučića.

Komentarišući Šapićevu izjavu da njega (Vesića) ne vidi u svom timu ukoliko bude vršio neku odgovornu funkciju, Vesić je za TV Pink naveo da Šapić treba da nauči da u SNS postoji samo jedan tim - tim predsednika Vučića.

Cilj naprednjaka, naglasio je Vesić, su rast i napredak zemlje, iu SNS je dobrodošao svako ko želi da radi na tome.

On je dodao da je na Predsedništvu SNS glasao za Vučićev predlog da Šapić postane deo stranke, i to iz dva razloga - prvo, zato što, kaže, veruje u Vučićevu politiku i njegove političke procene, kao i to što smatra da SNS treba da bude otvorena za nove ljude koji prihvate Vučićevu politiku, bez obzira šta su ranije radili, koliko su bili protiv, ili šta su mislili.

Vesić je naveo i da je SNS najveći politički pokret u modernoj istoriji Srbije, upoređujući je sa radikalnom strankom Nikole Pašića, te da su ciljevi SNS korenite društvene i ekonomske reforme i rast Srbije u svakom pogledu.

"Da bi Vučić to sproveo, potrebna mu je najšira podrška u narodu. Svako u ovoj zemlji. Pa i Šapić. Ali, ne mogu da ne primetim da je Šapić i pre nego što je primljen u SNS počeo da kadruje i da misli da može da odlučuje", rekao je Vesić .

On je dodao i da Šapić treba da nauči da u SNS postoji samo jedan tim, tim Aleksandra Vučića i da, svi članovi, bez obzira na funkciju, sprovode politiku predsednika.

"U SNS nema drugih timova i drugih politika osim Vučićeve. SNS je velika politička porodica, a sveto pravilo pristojnog ponašanja u našoj stranci da svi članovi i funkcioneri blisko sarađuju, kao i da lične sujete ostavimo po strani", rekao je Vesić.

Dodao je da je, ako Šapić postane član SNS, moći da sarađuje sa njim, kao što će, kaže, to raditi i svi ostali funkcioneri naprednjaka.

"Kao što će, verujem, i on naučiti da treba da radi sa nama. Očekujem da Šapić pre nego što uđe u SNS nauči pravila lepog ponašanja koja važe kod nas, a koja su zasnovana na solidarnosti i timskom radu i sprovođenju politike Aleksandra Vučića i da nauči da mi svoju energiju usmeravamo ka našim političkim protivnicima, a ne ka saborcima. Ako to nauči, ima šanse da ga naša stanka bez obzira na sve, prihvati kao nekog ko će doprineti promenama u Srbiji", rekao je Vesić.

On je dodao i da SNS ne postoji zbog sebe, već da bi Srbija napredovala.