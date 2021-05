JEDINSTVENI PROJEKAT KAKVOG NEMA NIGDE U SVETU! Vesić: Linijski park će biti PONOS Beograda (VIDEO)

Tamo gde je nekad pruga odvajala Beograd od reke, sada će biti linijski park sa pet kilometara biciklističkih staza, 100.000 kvadratnih metara pešačkih površina, 200 hiljada metara kvadratnih zelenih površina, 5.000 novih stabala i 500 klupa.

Javni uvid za linijski park koji će se prostirati od Beton hale do Pančevačkog mosta počeo je danas, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. On je istakao i to da celokupno područje plana obuhvata 66 hektara, da će se park raditi tri godine i da će koštati 55 miliona evra. Ove godine Grad je iz budžeta izdvojio 15 miliona evra za park koji je projektovalo 55 mladih arhitekata.

- Linijski park je možda meni i najdraži projekat. Grad je iz budžeta izdvojio 15 miliona evra za ovaj park i angažovano je 55 naših mladih arhitekata. Tamo gde je nekad pruga odvajala Beograd od reke, sada će biti linijski park sa pet kilometara biciklističkih staza, 100.000 kvadratnih metara pešačkih površina, 200 hiljada metara kvadratnih zelenih površina, 5.000 novih stabala i 500 klupa. To će potpuno promeniti taj deo grada – rekao je Vesić za Televiziju Pink.

On je dodao da je linijski park koji ima sedam celina i da je direktna posledica izgradnje Beograda na vodi i izmeštanja stare železničke stanice, jer da se to nije dogodilo, danas bismo imali prugu u centru grada, a ne ovaj park.

– Park će se na ovaj način razlikovati od ostalih gradova u svetu. Predviđeni su zeleni zidovi, zeleni krovovi i krovne bašte, a u okviru javne zelene površine treba obezbediti i sadržaje za ptice i druge životinje, ekološka staništa, ostrva svežine, eko-urbani mobilijar i zelene zvučne barijere kod tranzitnog sadržaja – objasnio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika Beograda objasnio je da će ispod parka biti izgrađena četiri podzemna prolaza za automobile.

– Biće izgrađeni podzemni prolazi u nastavku Ulice Tadeuša Košćuška u pravcu Dunava, od Dubrovačke ispod Dunavske ulice, u Knežopoljskoj ulici i u nastavku Cvijićeve ulice. Gradiće se i nova vodovodna, kanalizaciona i elektroenergetska mreža, telekomunikaciona infrastruktura i novi gasovodni kapaciteti – rekao je zamenik gradonačelnika.

