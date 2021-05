VRISKA NA ULICAMA BEOGRADA: Vrane napadaju prolaznike u samom centru grada! Poznato i zbog čega se ovo dešava! (VIDEO)

Neverovatni snimci nastali su ovog popodneva u samom centru Beograda. Naime, na internetu se pojavio video u kom vrane napadaju građane, što je privuklo veliku pažnju.

Sve se dešava u krugu Skadarlije, a stručnjaci kažu da je ovo potpuno normalna situacija za maj mesec. Radi se o tome da koliko god ljudima delovalo zastrašujuće ovakvo ponašanje ptica na koje se gleda kao na napad, zapravo je u pitanju njihova odbrana ili, tačnije, njihov prirodni zaštitnički instinkt kada su u gradskoj sredini.

Vrane napadaju ljude u blizini gnezda jer se boje za svoje mladunce, a ovakvo njihovo ponašanje ne izaziva ozbiljnije posledice ili vrlo retko može da dovede do manjih povreda, pa iz toga razloga treba biti obazriv. Najbolji način da se ljudi zaštite, jeste da izbegavaju mesta gde se nalaze gnezda vrana ili ukoliko se nađu u blizini gnezda da se što pre udalje iz zone gnezda.

Period u kojem dolazi do agresivnijeg ponašanja ovih ptica traje mesec dana godišnje, a primećena je i pravilnost u tome kada vrane "napadaju". To se uvek dešava od polovine maja do polovine juna.