U nedelju startuje još jedna BEOGRADSKA BICIKLIJADA: Apel građanima da se priključe, ali i da BUDU OPREZNI u saobraćaju

U periodu od 2016. do 2020. godine u Republici Srbiji je u saobraćajnim nezgodama poginulo 250 biciklista, dok je 7.429 lica povređeno na biciklu. Poginuli biciklisti čine oko 8 odsto svih poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na teritoriji Republike Srbije.

Godišnje u Republici Srbiji u saobraćajnim nezgodama, u proseku pogine oko 50 biciklista i bude povređeno njih oko 1.500. Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja, od 2016. do 2020. godine, biciklisti su najugroženiji u periodu od juna do avgusta, odnosno u ovom periodu, u proseku, mesečno pogine više od 25 lica, dok 900 lica biva povređeno. Podaci ukazuju da najviše poginulih biciklista beležimo sredom, petkom i subotom, dok kada posmatramo broj povređenih biciklista izdvaja se petak.

Istraživanja pokazuju da su biciklisti najugroženiji u 11. času (od 10 do 11 časova – 558 lica je nastradalo samo u ovom satu) u toku dana, dok najveći broj poginulih u periodu od 2016. do 2020. godine beležimo u 17. času u toku dana (od 16 do 17 časova u petogodišnjem periodu poginula su 24 lica).

Prema starosnim kategorijama, u periodu od 2016. do 2020. godine u svojstvu bicikliste poginulo je 7-oro dece i 116 lica starijih od 65 godina.

U periodu januar - maj 2021. godine u svojstvu vozača bicikla poginulo je 18 lica (od čega 1 dete starosti od 4 godine).Kada se detaljnije analiziraju saobraćajne nezgode sa učešćem biciklista dolazimo do zaključka da najveći broj biciklista nastrada u saobraćajnim nezgodama sa najmanje dva vozila, pri čemu jedno od vozila skreće ili prelazi kolovoz.

Najveći broj biciklista pogine u saobraćajnim nezgodama u kojima dolazi do sustizanja bicikliste od strane nekog drugog motornog vozila. Pored navedenog, pokazuje se da propust koji dovodi do nastanka saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju biciklisti jeste preduzimanje nepromišljenih radnji od strane vozača što motornih vozila, što vozača bicikla.

Agencija za bezbednost saobraćaja predano i posvećeno radi na unapređenju bezbednosti biciklista na celoj teritoriji Republike Srbije realizujući treninge bezbedne vožnje za bicikliste i promotivno-preventivne aktivnosti.

Pored toga, Agencija nastoji da usmeri rad lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja tako da saveti sredstva od naplaćenih novčanih kazni, između ostalog, ulažu i u izgradnju potrebne infrastrukture za bicikliste.

Asocijacija „Sport za sve“ Beograda tradicionalno organizuje biciklijadu na teritoriji grada Beograda. Agencija za bezbednost saobraćaja već petu godinu za redom podržava Biciklijadu tako što obezbedi promotivno - preventivne materijale i dodatno podseti sve učesnike na važnost bezbednog učešća u saobraćaju. Agencija je za učesnike Biciklijade obezbedila kacige, svetla za bicikle, svetloodbojne prsluke i trakice, kao i razne edukativne materijale.

Pozivamo vas da u nedelju, 30.05.2021. godine, dođete na šetalište „25. maj“ i od 11 časova budete deo Biciklijade. Cilj Agencije za bezbednost saobraćaja je da zajednički promovišemo bicikl kao način transporta i da sve učesnike u saobraćaju podsetimo na važnost međusobnog razumevanja, poštovanja propisa i bezbednog ponašanja.

Autor: M.Mijatović