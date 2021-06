ZAVRŠEN TREĆI WINE GARDEN! Manifestacija koja je nedostajala Beograđanima (FOTO)

Proteklog vikenda u Botaničkoj bašti održana je manifestacija Wine Garden koja je prevazišla očekivanja svih – i posetilaca i izlagača i organizatora.

Na vinskom pikniku u centru grada svi su podjednako uživali u ukusima najboljih vina iz Srbije i regiona, a u ponudi su bila i vina iz Italije, Francuske, Španije i Moldavije. Osim vina bila je bogata i gastronomska ponuda, a sve degustacije su bile besplatne. Muzika jazz sastava, gudačkih kvarteta, virtuoza na gitari, uličnih svirača, kao i igrači swinga i rokabilija stvorili su divnu atmosferu u kojoj su tokom lagane šetnje, ali i sedeći i ležeći na travnjacima Botaničke bašte uživali posetioci svih uzrasta.

Pored Beograđana na Wine Gardenu je bilo i puno stranih gostiju, a svi posetioci su veoma vodili računa da Botanička bašta ostane čista i uredna, tako da nije bilo nikakvih problema i oštećenja biljaka.

Zaključak brojnih posetilaca je da je ovakva manifestacija nedostajala Beogradu i da bi tokom celog leta trebalo organizovati ovakva dešavanja. Zato će već početkom jula Botanička bašta biti domaćin još dva velika i značajna događaja i to 3. i 4. džez festival „Jazz in the Garden“, na kome će nastupiti najbolji srpski džez muzičari, a 11. jula koncert će održati Rade Šerbedžija & Zapadni kolodvor band.