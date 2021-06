Vesić: Očekujem da do kraja godine zakon stupi na snagu

Zakon o buci rešiće problem buke u Beogradu, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić koji očekuje će taj zakon do kraja godine stupiti na snagu.

Podsetio je da je Zakon o buci na javnoj raspravi do 23. juna i pojasnio da će, kada zakon bude usvojen, svaki komunalni milicioner imati merač buke i moći u svakom trenutku da izmeri njen nivo, kao i da od vlasnika lokala traži da smanji nivo buke.

"Ako to ne bude poštovao, komunalni milicioner će na licu mesta moći da izrekne novčanu kaznu koja je do 150.000 dinara, zatvori privremeno objekat i oduzme sredstvo sa koga se emituje muzika", rekao je Vesić novinarima u Beogradu i ocenio da su to dovoljno efikasne mere da se uvede red u toj oblasti.

Vesić je rekao da ugostiteljski objekti treba da rade, ali da moraju da poštuju privatnost drugih ljudi, posebno ako rade u stambenim zgradama.

"Sigurno 90 odsto ugostitelja to poštuje, ali postoji mali onih ljudi koji se ponašaju bahato i naša je obaveza da zaštitimo privatnost ljudi, da mogu normalno da žive i rade. Siguran sam da ćemo, kada zakon bude usvojen, imati dovoljno instrumenata da rešimo problem buke u gradu, a na isti način ćemo se pozabaviti parom i mirisima, koji nisu ništa manji problem od buke", rekao je Vesić.

Naveo je da ima onih koji otvore restoran u stambenoj zgradi, pa misle da nema potrebe da sprovedu mere i da para i mirisi mogu da se šire gore, prema stanovima ljudi.

"To ćemo takođe rešavati", poručio je Vesić.