NOVA DRAMA TRESE BEOGRAD: Muškarac lomio po stanu u Mirijevu, pa GO SKOČIO S PROZORA! Komšije mislile da ga neko kolje!

Muškarac U. I. (35) pokušao je danas oko 14 da se ubije skočivši sa prvog sprata na trotoar ispred zgrade.

Kako nezvanično saznaju mediji, muškarac je u komšiluku poznat kao problematičan, a pokušaju samoubistva prethodila je jeziva buka iz njegovog stana.

- Komšije su zvale policiju jer su, verovatno mislili da će neko nekog da ubije. Zvučalo je kao da kolje nekog. Iz stana se čula jeziva vika, lomljenje stakla... užas - rekao je jedan od stanara u Mirijevu.

Kako je objasnio policija je ubrzo došla, i to više patrola, pokušali su da ga smire ali nisu mogli da uđu u stan.

- Znam da komšija ima blindirana metalna vrata. Policija nije mogla da uđe, a on je za to vreme bio go na prozoru i neumorno vikao nešto nerazumljivo. Došli su i vatrogasci ali nisu stigli da postave dušek, jer je on skočio. Video sam da je go i da je imao brojne prelome ali i posekotine po telu. Ko zna da li je se sekao tim staklom koje je lomio. Inače, poznat je on policiji odranije po različitim krivičnim delima, dolazili su više puta - rekao je sagovornik Kurira i dodao da je na lice mesta bio .

Povređeni U. I. prevezen je u Urgentni centar. Prema nezvaničnim informacijama zadobio je prelome nogu i ruku.