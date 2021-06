UŽAS NA NOVOM BEOGRADU! VRANE NAPALE DVE ŽENE! Jednu hvatale za glavu, drugoj napravile UJEDE NA RAMENIMA (UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE)

Ovo već postaje ozbiljno!

Na društvenim mrežama pojavilo se upozorenje o kojem je Pink.rs već pisao, jer ovo nije prvi slučaj da ga građani objavljuju.

Naime, na Novom Beogradu, u Nehruovoj ulici, vrane su napale jednu prolaznicu, a samo dan ranije i njenu sestru.

Oba napada su se, prema rečima devojke, dogodila na istom mestu - između brojeva 120 i 122, kod kontejnera.

Vrana je njenu sestru uhvatila za glavu, a nju za rame, a još veći problem može biti činjenica da se u blizini nalazi škola, pa bi roditelji morali da povedu računa.

Napadnuta devojka objavila je i fotografiju povreda - nekoliko ogrebotina na levom ramenu.

Podsetimo, ovaj problem nije zabeležen samo na Novom Beogradu, već i "s druge strane reke" - u samom centru prestonice.

Pink.rs je već objavljivao neverovatan snimak iz kruga oko Skadarlije na kojem se vidi kako vrane napadaju građane.

Da li napad može biti opasan i zašto vrane napadaju prolaznike?

Stručnjaci su nam tada rekli da je ovo potpuno normalna situacija u ovom periodu godine. Radi se o tome da koliko god ljudima delovalo zastrašujuće ovakvo ponašanje ptica na koje se gleda kao na napad, zapravo je u pitanju njihova odbrana ili, tačnije, njihov prirodni zaštitnički instinkt kada su u gradskoj sredini.

Vrane napadaju ljude u blizini gnezda jer se boje za svoje mladunce, a ovakvo njihovo ponašanje ne izaziva ozbiljnije posledice ili vrlo retko može da dovede do manjih povreda, pa iz toga razloga treba biti obazriv.

Kako da se zaštitite?

Najbolji način da se ljudi zaštite, jeste da izbegavaju mesta gde se nalaze gnezda vrana ili ukoliko se nađu u blizini gnezda da se što pre udalje iz zone gnezda.

Period u kojem dolazi do agresivnijeg ponašanja ovih ptica traje mesec dana godišnje, a primećena je i pravilnost u tome kada vrane "napadaju". To se uvek dešava od polovine maja do polovine juna.