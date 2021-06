BESPLATNI TABLETI ZA OSNOVCE: Biće zaključani od 22 do 6 sati, a moći će da se posećuju samo OVI sajtovi!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić danas je u Centru "Sava" direktorima beogradskih osnovnih škola predstavio projekat "Beotablet" u okviru koga će svi učenici od trećeg do šestog razreda dobiti tablete.

Učenici prvog i drugog razreda dobiće četiri udžbenika iz sledećih predmeta: Maternji jezik, Matematika, Svet oko nas i Strani jezik dok će nastavnici i učitelji koji su angažovani u nastavi od trećeg do šestog razreda dobiti laptopove. Prezentaciji su prisustvovali i ministar prosvete Branko Ružić, zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović i predsednici opština. Vesić je rekao da je vrednost tableta oko 5,5 miliona evra i dodao da će Grad Beograd "Telekomu" isplatiti taj novac u roku od tri godine.

- Grad Beograd će kupiti 67.592 tableta proizvođača "Lenovo" koji teži 305 grama i svaki je osiguran tri godine. Roditelji neće ništa platiti ako dete razbije tablet ili ako bude ukraden. Tableti su zaključani od 22 do 6 sati i na njima će moći da se koriste samo sajtovi koji su na beloj listi Ministarstva prosvete. Svaki tablet ima karticu sa besplatnim internetom tako da će deca bez obzira na to da li imaju kućni internet moći da ih koriste. Obezbeđujemo i digitalne udžbenike za decu od trećeg do šestog razreda i kupujemo štampane udžbenike odnosno udžbenike za maternji jezik, matematiku, svet oko nas i strani jezik za decu prvog i drugog razreda. To je oko 5.900 dinara po detetu. Na ovaj način obuhvatamo više od 103.000 dece - pojasnio je Vesić.

Grad Beograd prema njegovim rečima kupuje i 6.752 laptopa za nastavnike i učitelje. - Svaka škola i svaki učitelj, učiteljica, nastavnik i nastavnica dobijaju novi laptop od Grada. Oni takođe imaju internet i tako mogu da koriste digitalne udžbenike jer ulažemo u one ljude koji uče decu, što je veoma važno - kazao je Vesić. Sledeće godine Grad će ponovo za treći razred kupiti tablete jer je cilj da sva deca od prvog do osmog razreda imaju tablete, a da prvi i drugi razredi, na predlog ministra prosvete, imaju osnovne udžbenike.

- Ovo nemaju mnogi glavni gradovi u Evropskoj uniji, kao ni mnogo razvijeniji gradovi od Beograda i razvijenije zemlje od Srbije. Novac koji ulažemo na ovaj način uložen je najpametnije, u decu. Nastavićemo to da radimo jer je to velika stvar za obrazovanje. To nije bačen novac već je način da pripremimo decu jer u 21. veku ne mogu da žive bez digitalizacije - naglasio je Vesić.

Zahvalio je ministru Ružiću jer je, kako je rekao, ovo veliki i pionirski posao u koji je teško ući za nekoliko meseci, a da nije bilo podrške Ministarstva prosvete, sve ovo Grad sam ne bi mogao da sprovede. Ministar Ružić je zahvalio Gradu Beogradu i zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću koji je, kako je naveo, izašao sa ovom inicijativom.

- Inicijativa je naišla na podršku u ministarstvu i naslanja se na važna, referentna dokumenta, pre svega na Strategiju obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine, a tiče se digitalne transformacije većeg obuhvata dece. Nakon konsultacija sa referentnim, stručnim ljudima u ministarstvu, Grad je prihvatio ideju da se za prvi i drugi razred obezbedi osnovni paket udžbenika, a od trećeg do šestog digitalni udžbenici. Svakog dana pokazujemo koliko u tom smislu napredujemo i težimo tome da imamo što veći obuhvat dece u Srbiji sa tradicionalnim ili digitalnim udžbenicima - zaključio je Ružić.

