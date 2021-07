Vesić: U vodosnabdevanje u Obrenovcu ove godine 500 mil.din

U obrenovačkom selu Stublina završeno je postavljanje vodovodne mreže što je omogućilo da svaka kuća u tom kraju dobije vodu, a ujedno su danas počeli radovi na poslednjih osam kilometara vodovoda od Grabovca do Banjana koji, kada bude završen, više u Obrenovcu nijedna kuća neće biti bez vode.

To je izjavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić nakon obilaska završetka radova u Stublinama i početka radova u Vukićevici i istakao da će taj cilj biti ostvaren sledeće godine u ovo vreme.

Vesić je novinarima objasnio da se poslednjih osam kilometara gradi od Grabovca do Banjana, uključujući Dren, Orašac i Vukićevicu i dodao da građani tih mesta imaju bunare, ali ne i stabilno vodosnabdevanje.

Istakao je da je Grad Beograd zajedno sa opštinom Obrenovac uložio ove godine oko 500 miliona dinara u vodosnabdevanje u Obrenovcu i dodao da su u tom mestu od pet bunara koje ima njihov Vodovod tri revilalizovana.

"Veoma sam srećan i ponosan, s druge strane, malo me je i stid što pričamo o tome da je u 21. veku velika stvar što ljudi dobijaju vodu, ali to je situacija koju smo zatekli i to je situacija koja u ovoj zemlji postoji decenijama i na nama je da taj problem rešavamo. Vodosnabdevanje je važno za svakog građanina i srećan sam što će Obrenovac biti jedna od opština u Beogradu koja će imati svaku kuću koja će biti snabdevena vodom", rekao je Vesić.

Govoreći o ostalim projektima u toj opštini, Vesić je naveo da je Obrenovac jedina opština u Beogradu u kojoj svaka škola ima fiskulturnu salu i dodao da je ta opština po mnogo čemu naprednija od drugih.

Kaže da lokalna vlast ima dobre projekte i zna da se izbori za prioritete građana, navodeći primer da je od 160 subvencija za poljoprivrednike koje je dao Grad Beograd čak 50 otišlo u Obrenovac.

Vesić je najavio i da će se u Obrenovcu raditi pijaca, iako su, podseća, pojedini opozicioni odbornici grada kritikovali tu odluku.

Naveo je da Obrenovčani nisu građani drugog reda i da zaslužuju istu infrastrukturu, pijace, objekte kao i građani na Vračaru ili Starom gradu.

"Pored toga, najvažniji projekat za Obrenovac je BG voz, odnosno povezivanje Obrenovca preko BG voza sa centrom Beograda. To je projekat koji je vredan 1,2 milijarde evra i radimo, između ostalog, povezivanje sa železničke stanice u Zemunu prema Surčinu, da obuhvatimo Nacionalni stadion i centar Surčina i Aerodrom Nikola Tesla, a u nastavku ć ta linija ići prema Obrenovcu", rekao je Vesić.

Na taj način će, kaže, sve opštine u Beogradu biti povezane kao jedna celina.

Napomenio je i da će Obenovac, preko kredita koji je Vlada Srbije dobila od Kine, dobiti fabriku za preradu otpadnih voda.

"Ta fabrika podrazumeva kompletnu sekundarnu kanalizaciju za celu opštinu Obrenovac, što znači da ćemo konačno rešiti i problem kanalizacije u Obrenovcu", dodao je Vesić.

Naveo je i da su roditelji srećni što će deca Beograda od trećeg do šestog razreda dobiti besplatne tablete i digitalne udžbenike.