BEOGRAĐANKU PONIZILI RODITELJI NJENOG DEČKA: Na večeri je vređali zbog zanimanja i školovanja - TO NIJE NAJSTRAŠNIJE ŠTO JE ČULA

Upoznavanje sa roditeljima spada u možda najneprijatniju stvar kroz koju svaki ljubavni par mora da prođe.

Međutim, ono kroz šta je prošla devojka iz Srbije, kada se upoznavala sa tatom i mamom svog momka, graniči se sa horor filmovima, barem kada je prvi utisak o nekome u pitanju.

Naime, u ispovesti koju je podelila na platformi Reddit, ona je napisala kako su je mladićevi roditelji maltene "dočekali na nož" kada su čuli čime se bavi i koju školu je završila.

"Zdravo dragi bretidori i breditorke. Volela bih da čujem vaše mišljenje povodom mog čudnog problema koji se javio prošle nedelje... Upoznala sam jednog dečka moje godište (21) koji je je na fakultetu i privatno se bavi IT. Da ne bh previše dužila priču, izašli smo na piće, jako smo se skapirali i izlazili dve sedmice dok me nije pozvao na večeru kod roditelja (on stanuje sam). Upozorio me je da su "malo teški ljudi", očekivala sam jako konzervativne ljude koji su prikazani u "šta nam rade" postovima ali sam jako pogrešila. Naime njegovi roditelji su "umetnici" (skupljanje muzičkih ploča, konceptualna umetnost i žanr muzike koji mi nije poznat) sa fakultetskim diplomama koji su veoma "pro-čojs", LGBTQ+ i sličnih opredeljenja što meni nije nikakav problem jer svako ima svoja uverenja.

Njihov problem sa mnom, koji su jako brzo podelili je to što sam ja "samo prodavačica" bez fakultetske diplome i "bez životne perspektive" (završila sam okej srednju školu sa odličnim uspehom i ne bih rekla za sebe da sam glupa, samo nisam imala uslova za fakultet) i što je najstrašnije od svega, ja sam hrišćanka!? (Nosim brojanicu i krstić iz manastira). Između ostalih uvreda i omalovažavanja sam zaključila i da je sramota što živim sa roditeljima i nemam u planu da napustim Srbiju.

Zanima me mišljenje drugih ljudi ili slićna iskustva sa ovom temom.

P.S. Dečko sa kojim ne planiram da prekinem vezu ne liči na njih i ne deli njihova verovanja zbog čega je i on "crna ovca" porodice. Hvala na odvojenom vremenu i vašim mišljenjima", napisala je ona, nakon čega su usledili komentari ostalih Reditora.

Teških reči na račun roditelja njenog momka, bilo je pregršt, od kojih su neke bile veoma neukusne. Ono što je najviše iznerviralo korisnike ovog foruma, bilo je potenciranje na fakultetskoj diplomi kao merilu prihvatljivosti čoveka.

"Nisi ti previše konzervativna devojka nego su oni previše idioti. Htedoh da napišem da su pristrasni dok nisam stigao do dela oko vere i diplome, fuj.", glasio je jedan od stavova.

Takođe, veliki broj njih je pružilo podršku i njenom momku, koji je, kako su napisali mnogi, imao snage i volje da se odupre previše elitiskičkim stavovima svojih roditelja.

"Moja situacija je bila potpuno suprotna od tvoje, ali u svakom slučaju, ti si sa njim, a ne sa roditeljima. Ako je on mentalno sposoban da im se odupre i bude svoj čovek koji misli svojom glavom, nema problema.", glasilo je mišljenje ovog Reditora.

Neizbežna tema razgovora, bio je i sam odnosa devojke i njenog momka, odnosno, činjenica da je prema mišljenju većine, bilo suviše rano za upoznavanje sa roditeljima.

"Ne opterećuj se previše, pogotovo što imate 21 godinu. Uživaj u vezi, pa šta bude bude, ko zna kako će se to završiti, ali mi je čudno to posle dve nedelje da te je zvao kod roditelja. Mislim, nemam pojma, možda je odmah hteo da pokaže sa kim imas posla. A svakakvih ljudi ima, ne obaziri se, pogotovo što si ih sad videla pa ko zna kad. Jedino ako ne postane nešto ozbiljno, onda moraš da se postaviš i da ima neka granica kako smeju da se ponašaju i to je to.", bio je iskren ovaj Reditor prema devojci i problemu u kojem se našla.

Upoznavnje sa roditeljima posle samo dve nedelje veze, izgleda da je bilo "trn u oku" većine Reditora, te su uz ponašanje roditelja mladića, bila najčešća tema odgovora na zadatu temu.

"Ko upoznaje partnerove roditelje posle dve sedmice izlaženja? Drugo, ko poznaje svoje roditelje toliko malo da ne može da predvidi ovakav događaj i samim tim da ga spreči? Treće ko osobi koju vidi prvi put u životu daje ovakve osude u facu? A ako nisu rekli njoj direktno nego on preneo, zašto bi joj on ovo preneo umesto da reši taj problem sa roditeljima? Iskreno ne bi me čudilo da vidim post sutra na "nije se desilo", napisao je ovaj korisnik Redita.

Na kraju, jedan od komentara koji je izazavao veliki broj simpatija, bio je vezan za samo obrazovanje devojke, tačnije rečeno, zbog čega bi zaista trebala da upiše fakultet.

"Sve si u pravu. al završi fakultet - zbog sebe, posle će ovi (a i svi drugi slični) moći da ti pljunu pod prozor.", napisao je ovaj Reditor.