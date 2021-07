ŠAH-MAT NA BG AERODROMU! Zbog uvođenja karantina putnici iz Indije ne mogu ni napred ni nazad!

Nakon više od dva meseca dolaska u Srbiju uz negativan PCR test, za građane Indije uveden je i sedmodnevni karantin uz dodatna testitanja. Ono što se može zaključiti gledajući šta šta pišu indijski mediji, ali i korisnici društvenih mreža, jeste opšta konfuzija, kako onih koji su već doputovali u Beograd, tako i onih koji su to planirali u narednom periodu.

Prema objavama indijskih medija, među putnicima koji su uplatitli put u Beograd je i šahista Kabir Vadhavan (15).

"Bio sam pozvan da učestvujem u šahovskim turnirima u različitim gradovima Srbije od 17. jula do 12. avgusta. Trebalo je da krenem dan ranije, ali sada ne znam šta će biti, u najmanju ruku ću zbog karantina propustiti prve mečeve", prenose njegove reči mediji u Indiji.

Prema objavi Ambasade Indije u Beogradu na Tviteru, od 205 putnika iz te zemlje, koliko je u nedelju stiglo na aerodrom "Nikola Tesla", njih 120 je juče "evakuisano" avionima iste avio kompanije kojom su došli, dok će ostali otputovati danas. U objavi se ne navodi gde su oni otputovali.

Kako navode, Ambasda sarađuje sa nadležnima na aerodromu i nalaze najbolje rešenje za sve putnike koji su ostali zatečeni zbog novih protokola, kojima su prinuđeni na sedam dana karantina.

Ono što se pominje kao opcija je da oni koji su u tranzitu dva do tri dana, mogu ostati na aerodromu, dok oni koji ostaju duže, moraju se registrovati na zvaničnom sajtu "e zdravlje", i uputiti se u hotel, gde će biti sedam dana u izolaciji.

