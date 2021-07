VELIKE PROMENE! Gradski prevoz u Beogradu funkcionisaće po novom sistemu! Autobus ne kreće dok sva vrata nisu zatvorena, ali to nije sve!

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić smatra da je bezbednost putnika u saobraćaju prioritetna tema, zbog toga je potrebno opremiti gradske autobuse novim sistemima koji podrazumevaju osvetljenje iznad vrata, tastere za vozače i ostalo.

Uvodimo nove sisteme bezbednosti u autobuse koji će značajno povećati sigurnost putnika, istakao je gradonačelnik prof. dr Zoran Radojičić za medije.

– Jutros sam u nekoliko autobusa javnog gradskog prevoza proverio funkcionisanje ovog novog sistema bezbednosti. Suština ovog sistema bezbednosti je ta da autobus neće moći da krene dok sva vrata nisu zatvorena – istakao je Radojičić.

On je precizirao da će iznad svih vrata biti postavljene kamere, a situaciju će kontrolisati vozač preko posebnog ekrana i imaće jasniji pregled vrata vozila.

– Tako će lakše moći da vidi da li su putnici bezbedno ušli ili izašli iz autobusa. Svako vozilo će posedovati poseban taster za vozača koji svetli dok su vrata otvorena, a gasi se po zatvaranju. Pored toga, uvodimo i novo osvetljenje iznad vrata kako bi i putnici jasnije videli da li su vrata zatvorena ili otvorena. Na ovaj način do sada smo opremili 500 autobusa. Cilj nam je da do 1. septembra ovaj sistem instaliramo u svim autobusima. To će biti dodatni faktori sigurnosti, naročito za decu, jer želimo da pre početka školske godine smanjimo svaku vrstu rizika i povećamo bezbednost svih putnika u vozilima javnog gradskog saobraćaja – kazao je gradonačelnik Radojičić.