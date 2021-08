Vesić: GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA BEOGRADA JE PONOS NAŠEG GRADA!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić na društvenim mrežama je poručio: Održao sam danas sastanak sa inspektorkama, inspektorima i zaposlenima u građevinskoj inspekciji Grada Beograda.

Zahvalio sam se ovim divnim ljudima na ogromnom trudu i energiji koje ulažu kako bi se u našem gradu znao red i kako bi građanke i građani bili zaštićeni od bahatih investitora koji misle da za njih zakon ne važi. Od novembra 2018. godine od kada je Grad Beograd preuzeo građevinske inspekcije, koje su do tada pripadale gradskim opštinama, naši inspektori su zatvorili preko četiri hiljade bespravnih gradilišta, podneli više od 1.200 krivičnih prijava protiv bahatih investitora i srušili smo 45 bespravno izgrađenih objekata. To radi samo Beograd! Da budem jasan, u ovom trenutku Beograd je jedna od retkih, ako ne i jedina, lokalna samouprava u Srbiji koja ruši bespravne objekte. To je zasluga ovih ljudi i zato sam im se posebno zahvalio.

Preneo sam im poruku Grada Beograda da stojimo čvrsto iza njih. Da moraju da izađu na svaku prijavu građana i da me ne interesuje kako se zovu ljudi koji bespravno grade, čime se bave i na koga se pozivaju kao i da niko nije zaštićen, odnosno da svako ko pokuša bespravno da gradi mora da bude kažnjen. Moja poruka našim inspektorkama i inspektorima je da će se u Beogradu znati red i da svaka građanka i građanin treba da znaju da ćemo da štitimo njih od bahatih bespravnih investitora koliko god da su bogati i moćni. Zajedno sa našim inspektorkama i inspektorima na teren će izlaziti pripadnici komunalne milicije, a u slučaju napada na inspektore i kršenja javnog reda i mira biće pozivani i pripadnici policije.

Obećao sam našim inspektorkama i inspektorima da će Grad Beograd obezbediti za njih sve stimulacije na koje imamo pravo po zakonu, da će dobiti novu tehničku opremu, tablete i automobile. Gradimo i stanove za njih.

Naložio sam Sekretarijatu za opšte poslove grada Beograda da odmah sprovede javnu nabavku nabavke softvera kako bi se napravila platforma koja će biti dostupna građankama i građanima, a na kojoj će svako moći da vidi kada je podneta prijava protiv bespravne gradnje, kada je inspekcija izašla na teren i koje je rešenje donela. Građanke i građani treba da znaju sve.

Naredni meseci će pokazati ko je jači. Grad Beograd i zakon ili moćni i bahati nelegalni investitori poput onih koji su počeli da grade na Avali ili u Jadranskoj ulici ili onih koji su već napravili haos u Vidovdanskoj ulici? Spreman sam da se borim sa svima njima i poručujem da im nikakve pare i veze neće pomoći! Kao i uvek, pobediće zakon. Pobediće Beograd!