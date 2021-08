Nova mašina za presađivanje stabala u Beogradu (FOTO+VIDEO)

U Beogradu je danas predstavljena nova mašina za presađivanje stabala koja stabla vadi sa busenom i zemljom u kojoj su rasla, a koja je koštala oko 250.000 evra.

Mašina je opremljena sa četiri polukružna noža koja se pokreću hidrauličnim pogonom. Noževi se postavljaju oko staba u položaj koji obuhvata zemlju oko korena, a kada se sva četiri noža spuste, stablo se izdiže i prenosi na novu lokaciju gde se spušta u unapred pripremljenu sadnu jamu koja je iskopana uz pomoć mašine i istih je dimenzija kao i busen stable koji se presađuje. Predstavljanju mašine "Sadiša" prisustvovao je i zamenik gradonačelnika Goran Vesić koji je rekao da ta mašina omogućava da se drvo presadi i da na drugoj lokaciji nastavi svoj život.

Naveo je da Grad Beograd već duže vremena pokušava da nabavi tu mašinu koju imaju veliki svetski gradovi i koja je veoma značajna jer može da pomogne u očuvanju životne sredine.

Vesić je napomenuo da se prilikom rekonstrukcije ulica i širenja infrastrukture često dešava da neko stablo smeta.

"Do sada se to, nažalost, rešavalo tako što je to stablo moralo da bude posečeno, ali smo to nadoknađivali tako što smo na drugom mestu sadili tri stabla. Sada, uz pomoć ''Sadiše'', rešavamo taj problem jer stablo možemo da prebacimo na drugu lokaciju gde će ono nastaviti svoj život", pojasnio je Vesić.

Dodao je da novom mašinom mogu da se presađuju stabla stara desetak do 12 godina, visine do 15-ak metara.

"Ovu mašinu smo nabavili sa velikim zadovoljstvom jer ovo pokazuje koliko nam je važno da sačuvamo svako stablo", istakao je Vesić.

Naveo je da u Beogradu ima oko 60.000 drvorednih stabala u više od 750 drvoreda, te napomenuo da se to ne odnosi na šume i parkove, već na stabla u formiranim drvoredima. "Dešava se da neko od tih stabala oboli zbog čega mora da se zameni i onda imamo situaciju da posadimo mladu sadnicu koja odudara od drvoreda što estetski nije lepo. Sada će nam ''Sadiša'' omogućiti da na tim mestima sadimo stabla visine 10 do 15 metara, a to znači da ćemo da donosimo već formirana stabla što je velika stvar jer to do sada nismo mogli da radimo", rekao je Vesić.

Naglasio je da kupovina ove mašine pokazuje koliko je sadašnjoj gradskoj vlasti važno da sačuva svako stablo i dodao da Beograd trenutno ima za jedan odsto više stabala nego što je to bilo 2013. godine.

Istakao je da je svaka rekonstrukcija koja je rađena u gradu kao rezultat imala više zelenila nego što je bilo ranije i kao primer naveo Savski trg, Trg republike, Oblićev venac...

"To je naša politika i ''Sadiša'' će nam u tome mnogo pomoći", dodao je zamenik gradonačelnika.

Direktor JKP "Zelenilo Beograd" Slobodan Stanojević je rekao da ovu mašinu nema niko u okruženju, da je primerena velikim gradovima, te da je to još jedan dokaz da Beograd postaje svetska metropola.

"Ovo pokazuje našu brigu o svakom stablu i želju da sačuvamo svako stablo", rekao je on.

Mlada stabla koja se sade uvek zahtevaju da prođe određeno vreme kako bi se prilagodila i započela razvoj u novoj sredini, a nova mašina stabla vadi već formirana sa busenom i zemljom u kojoj je stablo već raslo tako da je period privikavanja povoljniji za biljku. Takođe, prilikom takvog presađivanja ne dolazi do nenamernog rastresanja busena i koren stabla trpi mnogo manja oštećenja nego kada se sadnice transportuju kamionom.

Stablo se prilikom ovakvog presađivanja može orijentisati prema svetlosti na isti način kako je raslo i na starom mestu, što umanjuje stres zbog premeštanja.