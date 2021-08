Vesić ugostio Gorana Bregovića pred nastup „Bijelog dugmeta” na „Bir festu” (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je predstojeći „Bir fest”, a u Starom dvoru je tim povodom ugostio Gorana Bregovića, koji će sa svojim bendom „Bijelo dugme” nastupiti večeras na Ušću.

Vesić je rekao da ne postoji umetnik u Srbiji koji je više promovisao Beograd od Gorana Bregovića, s obzirom na njegovu veliku popularnost širom planete.

– On nije promovisao samo naš grad već i našu muziku, a nakon večerašnjeg nastupa u Beogradu ljubitelji njegove muzike će već sutra imati priliku da ga slušaju u francuskom gradu Nici. Na taj način on praktično svakodnevno priča svoju muzičku priču o Beogradu širom sveta. Posebno sam srećan što će ovogodišnji „Bir fest” početi koncertom „Bijelog dugmeta” i to će, ukoliko izuzmemo jedan novogodišnji koncert, biti prvi besplatni koncert ovog sastava posle 1977. godine i čuvenog nastupa kod Hajdučke česme, koji važi za jedan od najposećenijih i najvažnijih rokenrol nastupa u istoriji našeg grada. Drago mi je što ćemo večeras imati priliku da vidimo „Bijelo dugme” i uživamo u njihovoj muzici, jer u pitanju je sastav koji je važan ne samo za starije generacije već i za mlađe zato što je njihova muzika večna – rekao je Vesić.

On je istakao da je Goran Bregović uz Novaka Đokovića sigurno najpopularniji Beograđanin u svetu.

– Kada je danas došao u Skupštinu grada, pokazao sam mu našu zgradu, dvor sa kraja 19. veka. Pokazao sam mu i „Legiju časti” koju smo 1920. godine dobili od Francuske Republike i koju Beograd s ponosom čuva. S obzirom na to da je on dugo živeo u Parizu, zna šta to znači kada su u pitanju odnosi Francuske i Srbije. Razgovarali smo i o istoriji ove kuće i našeg grada. Uvek su mi prijatni razgovori s Goranom jer dobro poznaje istoriju. Goran Bregović je dobar promoter Beograda, naše kulture i svega onoga što mi radimo. Svi smo srećni jer on večeras svira u Beogradu, u svom gradu, a bez obzira na to što je rado viđen u svim delovima sveta, ipak je najlepše svirati kod kuće – zaključio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je podsetio da će u narednih pet dana na „Bir festu” publika imati priliku da sluša 60 bendova.

– U pitanju je naša najveća manifestacija i veoma sam srećan što smo uspeli da je organizujemo ove godine. Ulaz je besplatan, ali uz poštovanje epidemioloških mera, što znači da mogu da uđu svi koji imaju potvrdu o vakcinaciji ili preležanoj koroni, kao i oni koji imaju potvrdu o negativnom PCR testu. Posetioci koji nemaju nijednu od navedenih potvrda moraće u posebno izdvojenom prostoru, koji je pripremljen kod TC „Ušće”, da urade brzi antigenski test, a svi sa negativnim rezultatom moći će da uđu u krug festivala. To radimo jer želimo da svi posetioci budu bezbedni i da se niko sa događaja koje organizujemo ne vrati zaražen. Mislim da je to dobar princip i Beograd to radi kao suorganizator ovog događaja, a to je bio slučaj na svakom koncertu koji je tokom ovog leta održan u Beogradu. To je bila naša odluka jer je ovo jedini način na koji Grad Beograd „pristaje” na organizaciju muzičkih događaja. Tako će biti i na zatvaranju BELEF-a, na koncertu Plasida Dominga, a tako će biti i ubuduće sve dok je ovakva epidemiološka situacija. Apelujem na Beograđane da dođu na Ušće i uživaju u koncertima. Želimo da pokažemo da Beograd „živi” i da je „Beograd svet”, jer nema puno gradova u Evropi gde se u ovom trenutku održavaju ovako veliki festivali. Beograd može da pokaže da živi punim plućima i zbog toga je naš slogan tokom čitavog leta bio „Beograd živi” – rekao je Vesić.