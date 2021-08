'GRAĐANIMA ĆE BITI DOSTUPNO VIŠE VIDOVA JAVNOG PREVOZA' Vesić: Na aerodromu Nikola Tesla biće raspoređeni komunalni milicioneri

Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" od sada će postojati komunalni milicioneri, kao i red po kome će taksisti preuzimati putnike, rekao je danas na sednici gradskog parlamenta zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su na današnjoj sednici, pored Izmene odluke o dopunama Odluke o taksi prevozu, Odluku o javnom prevozu u linijskoj plovidbi i Strategiju razvoja javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji Beograda za period do 2033. godine, sa presekom 2027. godine.

Vesić je istakao da je Odluka o javnom prevozu u linijskoj plovidbi posebno važna, zato što će, kaže, biti moguće da se raspiše konkurs i zatraži partner za uspostavljanje linijskog rečnog prevoza.

Kako je naveo, to znači da će biti sve povezano od Obrenovca do Grocke, pa do Zemuna, uključujući i Surčin.

Kaže, građani koji žive na obalama reka moći će da koriste ovu vrstu javnog prevoza, a biće definisana mesta za pristane i stanice, kao i uslovi pod kojima se tačno može obavljati rečni prevoz.

"Ovu vrstu prevoza moći će da koriste putnici sa karticom za javni prevoz. Na ovaj način ćemo moći da ubrzamo putovanje građana čije se opštine nalaze na obalama reka, a time ćemo smanjiti broj autobusa i gužve na putevima", objašnjava Vesić.

On je dodao da se sada čeka prilagođavanje javnog prevoza rečnom, kako bi građani mogli da pređu na druge vidove prevoza, kao i da Beograd dobije svoj rečni javni prevoz.

Sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević osvrnuo se na Odluke o taksi prevozu i istakao da je propisan i poseban član 17. kojim se određuje postupanje u slučaju zastarelih i oštećenih identifikacionih nalepnica koje se nalaze na vetrobranskim staklima svakog taksi vozila.

"Uvedena je i kaznena odredba za privredna društva u iznosu od 120.000 dinara, za preduzetnika 70.000 i za taksi vozača u iznosu od 20.000 dinara. To je deo mera koje želimo da primenimo kako bismo dodatno uveli red u sistem taksi prevoza", naglasio je Vasijević.