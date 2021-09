'OČEKIVAO SAM DA ĆE DA ME UBIJE!' Hrvat objavio LOŠE ISKUSTVO u Beogradu, pokrenuo lavinu komentara: VOZAČ BMW-a STAJE IZA MENE I POČINJE DA URLA!

Jedan od korisnika društvene mreže Redit, koji za sebe kaže da je iz Hrvatske, podelio je loše iskustvo koje mu se navodno desilo u Beogradu, kao i druge utiske iz prestonice Srbije. Evo šta su naši ljudi imali da kažu na to.

Društvena mreža Redit je zvanično najveći internet forum na svetu, a na njoj svakodnevno možemo videti najrazličitije priče korisnika, uključujući tu i Srbe koji za sebe imaju poseban podforum, nezvanično nazvan "bredit".

Na Reditu se već pisalo o fenomenu uništavanja srpskih automobila u Hrvatskoj i hrvatskih u Srbiji, kao i o tome kako Srbe vide Austrijanci. Ovakve teme uvek naiđu na buran odziv korisnika, pa je to bio i slučaj sa iskustvom jednog koji za sebe kaže da je Hrvat i da je navodno imao loše iskustvo u Beogradu.

O čemu se radi? Kako tvrdi ovaj anonimni korisnik pun utisaka nakon svoje prve posete Beogradu, prvo što ga je dočekalo prilikom ulaska u zemlju bili su policijski automobili sa upaljenim rotacionim svetlima na svakoj benzinskoj pumpi.

"Nešto se događa. Već pred Beogradom, i dalje policija sa rotirkama, točimo gorivo i upitam prodavca šta se događa - kaže on, to glumataju za turiste."

Kako je hrvatski turista veoma dobro primetio, u Beogradu "nigde nema parkinga", ali je rekao i to da mu je potpuno nepoznati Beograđanin sam uplatio parking jer on nije znao, i on je iskoristio objavu da mu na tome zahvali. Međutim, stvari su ubrzo krenule nizbrdo u velikom gradu.

Njegova kartica nije radila na našem bankomatu, pa je zbog toga imao poteškoće sa plaćanjem. Primetio je i to da postoji mnogo divlje gradnje, kladionica i Kineza, što ga je, kako je napisao, iznenadilo, kao i činjenica da svi puše, svuda, malo ljudi nosi maske, a Beograđanke su veoma lepe ali im je "teško prići". Takođe, marka automobila nam je veoma bitna jer, kako kaže, uvek govorimo ime marke umesto "automobil" tj. "kola".

Incident koji se navodno dogodio hrvatski turista opisuje ovako:

"E ovde dolazi do jedne neugodnosti. Privatni parking - prva 3 parking mesta slobodna, ulećem na drugo k'o glavni šerif, najlakše za parkirat'. Iza mene uleće BMW 5-ica, nova, u potpunosti me blokira, počne da viče 'ustaše pi*ka vam materina' i izlazi iz auta. Tu sam mislio da će barem pokušati da me ubije, ako ne i da uspe. Lik koji radi na parkingu odlazi do njega i nešto pričaju. I ja bih piz*eo da moram da parkiram novu 'peticu' na prvo ili treće parking mesto, jer je na P2 uparkirao neko duplo mlađi od mene, ali ne bih mu pretio na tom nivou. Pričam sa likom koji radi na parkingu i uverava me da je njemu govorio da je ustaša, pa me uverava da neće biti problema sa automobilom. Fotkam automobil, ovaj iz 'petice' opet nešto viče, gleda me, uzimam laptop i ostale vrednosti iz automobila."

Srećom, sa njegovim autom se ništa nije desilo preko noći, a u povratku ga je sačekala takva gužva na granici da je prokomentarisao kako ljudi "polako psihički pucaju".

Sve u svemu, turisti iz Hrvatske se dopala naša hrana, kao i činjenica da dostavljaju svuda, kao i noćni život, ali sa sobom ipak nosi uspomenu na incident koji mu se dogodio.

Komentatori iz Srbije su imali najrazličitije reakcije na ovu priču, pa ga je tako jedan od njih podržao:

"To je neki kompletan r*tard, jer većina ljudi sa HR tablicama u BG su Srbi koji žive u Hrvatskoj i niko normalan ne pretpostavlja iz prve da su Hrvati, a svakako niko normalan se ne bi tako ponašao", napisao je jedan od anonimnih korisnika.

"Drago mi je da ti se svideo grad, al za život, ne daj bože nikome, naročito u narednim godinama, neće imati igla gde da padne", prokomentarisao je drugi.

"Sve u svemu, deluje da je ostavio utisak BG na tebe. A za neprijatnost... je*i ga, veliki grad mora svoje bizgove imati", smatra jedan od korisnika društvene mreže.