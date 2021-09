ODBLOKIRANA SLAVIJA! U ovim delovima Beograda saobraćaj je još uvek zatvoren!

Saobraćaj na Trgu Slavija normalizovan je oko 18,15 časova iz svih pravaca, osim ka Nemanjinoj ulici i Savskom trgu.

Taj deo grada zatvoren je za saobraćaj zbog održavanja centralne svečanosti obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave kod spomenika Stefanu Nemanji.

Danas od 17 sati pola grada je neprohodno, a izmenjene trase 36 linija javnog prevoza. Procesije su krenule od Hrama Svetog Save, od spomenika NJegošu kod Filozofskog fakulteta i od obeležja vojvodi Vuku na Topličinom vencu. Sve tri kolone spojile su se na Savskom trgu.

Do 18.30 saobraćaja nije bilo u ulicama: Studentski trg, Kneginje LJubice, Dobračinoj, Dositejevoj, Vasinoj, Francuskoj, Makedonskoj, Kolarčevoj, Terazijama, Prizrenskoj, Trg Nikole Pašića, Kralja Milana, Kneza Miloša od Glavne pošte do Mostarske petlje, Kraljice Natalije, Masarikova Admirala Geprata, Resavska, Svetozara Markovića, Kralja Milutina, Beogradska, Makenzijeva, Svetog Save, Bulevar oslobođenja od Bokeljske petlje do Slavije, Nemanjina, Deligradska, Sarajevska, Cara Lazara.

ZATVORENO:

Francuska, Terazije, Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevar oslobođenja.

PROHODNO:

Mostovi, Terazijski tunel, Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra, Savska, izlaz sa BAS-a.

Nešto duže, do 20.30 biće zatvorena Slavija, Nemanjina, Savski trg, Mihaila Bogićevića, Aleksandra Glišića, Dr Aleksandra Kostića, Železnička ulica, Vojvode Milenka, Savska ulica, Karađorđeva, a deo Nemanjine gde je centralna proslava sve do ponoći biće neprohodan.

Napominjemo da Terazijski tunel ostaje prohodan, kao i Dečanska ulica, pa će se saobraćaj sa Novog Beograda linijama 35, 65, 77, 95 odvijati bez izmena, kao i kroz Bulevar kralja Aleksandra. Ujedno, i prigradski autobusi koji voze sa BAS voziće nepromenjenim trasama.