Više od 22.000 prijava za subvenciju za kupovinu udžbenika

U Beogradu se do sada više od 22.000 roditelja čija deca idu u prvi i drugi razred osnovne škole prijavilo za gradsku subvenciju za kupovinu udžbenika, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je, prilikom obilaska Osnovne škole "Radoje Domanović" na Novom Beogradu, podsetio da pravo na tu subvenciju ima 34.000 roditelja u glavnom gradu i pozvao sve koji se do sada nisu prijavili da to učine do 30. septembra, do kada je otvoren konkurs.

Pojasnio je da se roditelji za ovu gradsku pomoć prijavljuju uz potvrdu iz škole da je dete upisano u prvi ili drugi razred, očitanu ličnu kartu čime dokazuju da su roditelji i zakonski zastupnik deteta i kopiju platne kartice sa tekućim računom.

"Prijava može da se izvrši onlajn, a može i pisanim putem i u roku od desetak dana stiže oko 6.000 dinara na njihov račun, što je novac jednak ceni četiri udžbenika za prvi i drugi razred - srpski, matematika, svet oko nas i izabrani strani jezik. Ta vrednost zavisi od izdavača do izdavača, a prosečno je oko 6.000 dinara ", rekao je Vesić.

Dodao je da Grad Beograd na taj način želi dodatno da pomogne roditeljima da lakše prođu septembar, kada imaju velike troškove jer deca polaze u školu.