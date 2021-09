Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas sa saradnicima opštinu Lazarevac, a u njegovoj pokretnoj kancelariji u okviru akcije „Beograd pobeđuje” građani Velikih Crljena i samog Lazarevca mogli su da iznesu svoje sugestije i da razgovaraju sa njim. Kako je tom prilikom najavio, za 30 dana počeće izgradnja kanalizacije u Velikim Crljenima, kao i fabrike za preradu otpadnih voda. Ovo je deo projekta „Čista Srbija” Vlade Republike Srbije i Narodne Republike Kine, pojasnio je Vesić.

– Radimo 52 kilometra kanalizacije, celu fabriku za preradu otpadnih voda, a kasnije će se i druga naselja priključiti na tu kanalizacionu mrežu, među kojima su Stepojevac i Sokolovo. Pored toga, razgovarali smo o izgradnji nove fiskulturne sale u OŠ „Sveti Sava” i to će raditi zajedno opština i grad. Ova sala će biti završena tokom sledeće godine, te će deca Velikih Crljena imati uslove kao i druga deca. Razgovarali smo i o putu za Junkovac, koji je obećan kada smo premijerka i ja bili ovde na vakcinaciji i to treba da rade „Putevi Srbije”, u čiji program je put uvršten. Pričali smo i o rekonstrukciji pijace u Velikim Crljenima, a radiće se pijaca i u Lazarevcu – precizirao je Vesić.

„BG voz” će obezbediti da ljudi iz Lazarevca imaju na svakih 10 do 12 minuta „u špicu” vezu do Beograda, a svakih 45 minuta „van špica”. Ovo će podrazumevati, dodao je Vesić, da će stanice biti češće i radiće se tamo gde ljudi žive.

– Ovde postoji još mnogo problema, kao u svakom naseljenom mestu, ali suština je da rešavamo problem po problem. Na taj način ćemo svaki put imati sve manje problema i pokazati da ova mesta imaju isti tretman kao i drugi delovi Beograda. Ljudi i deca koji žive ovde treba da budu ravnopravni sa onima iz drugih delova Beograda. Za ovo je dosta zaslužena opština i mogu da kažem da je ovo jedna od naših najboljih opština. Predsednik opštine Lazarevac Bojan Stević se dosta trudi i bori za opštinu. Činjenica je i da u poslednjih sedam do osam godina pet do šest puta povećano ulaganje grada u prigradske opštine. To nikada nije dovoljno jer su prigradske opštine decenijama zaostajale i treba mnogo vremena da se taj jaz premosti, ali je sada situacija bolja nego juče. U lokalnoj politici nema velikih ciljeva i suština je da danas ljudima bude bolje nego juče, a sutra bolje nego danas. Imamo podršku građana jer oni vide da se trudimo. Čak i ako ima nešto što ne možemo odmah da uradimo oni vide da postoji zalaganje da se reše problemi i ne bežimo ni od jednog problema. Ovde dolaze ljudi slobodno i svako pita ono što ga muči, a mi se trudimo da te probleme rešimo – rekao je Vesić.

Predsednik opštine Lazarevac Bojan Stević izrazio je zadovoljstvo zbog novog vida komunikacije.

– Danas smo sa saradnicima, na čelu sa Goranom Vesićem, na otvorenom razgovarali ne samo sa građanima Mesne zajednice Veliki Crljeni, nego i sa građanima susednih mesnih zajednica. Upoznali smo ih sa svim šta je urađeno, kao i sa planovima za ono šta će se raditi. Čuli smo njihove potrebe. Obezbedili smo sredstva za izgradnju kanalizacione mreže, opština finansira pedeset odsto za izgradnju fiskulturne sale, a dogovoreno je i da se napravi moderna veletržnica na delu gde se nalazi pijaca. Mislim da će ovo biti opravdana ulaganja. Do sada smo s građanima razgovarali u kancelarijama u opštini, na zborovima građana, ali ovo je nešto novo i zadovoljan sam odzivom ljudi koji su došli danas. Na ovaj način se može odgovoriti potrebama građana i opravdati njihovo poverenje – istakao je Stević.

