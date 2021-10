KONKURS TRAJE DVA MESECA! Vesić uputio poziv našim arhitektama, posebno mladima da dizajniraju metro stanice (VIDEO)

Konkurs se odnosi na šesnaest stanica prve linije budućeg metroa, pojasnio je zamenik gradonačelnika.

Konkurs za idejno rešenje i dizajn metro stanica trajaće naredna dva meseca, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, precizirajući da se ovaj konkurs odnosi na šesnaest stanica prve linije budućeg metroa.

– To su stanice: Železnik, Makiš, Žarkovo, Bele vode, Trgovačka, Požeška, park „Banovo brdo”, Ada Ciganlija, Sajam, Mostar, Savski trg, Trg republike, Skadarlija, Dunav, Pančevački most i Karaburma. Konkurs traje dva meseca i upućujem poziv arhitektama, a posebno domaćim da uzmu učešće – kazao je Vesić za "Novo jutro".

On se osvrnuo na raniji konkurs za budući linijski park kada se prijavilo nekoliko timova mladih arhitekata, koji su nakon toga dobili velike reference u njihovim profesionalnim biografijama, a slično bi moglo da bude i sa konkursom za metro stanice.

– Naša želja je da svaka metro stanica bude drugačija, da govori o tom delu Beograda, o istoriji Srbije i grada, te da putujući metrom može da se nauči mnogo toga. Nadam se da je ovo dobra prilika za naše arhitekte – naveo je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je podsetio i da u novembru počinje izgradnja metroa, a uporedo s tim razvija se i BG voz kojim treba da se spoje i Surčin i Obrenovac, kao i da se izgrade dupli koloseci prema Mladenovcu i Lazarevcu kojima će se obuhvatiti i Sopot i Barajevo.

– Ljudi iz prigradskih opština će „u špicu” na deset do dvanaest minuta imati voz do centra grada. Beograd će do 2030. godine imati integrisan sistem saobraćaja u kojem će dominantni biti metro i gradska železnica. Dopuna će biti tramvaj, za koji se mreža proširuje za još sto kilometara i „prebacuje se” na levu obalu Dunava, i na kraju autobusi, od kojih nijedan neće koristiti dizel gorivo – pojasnio je Vesić.