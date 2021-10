Gradski urbanista Marko Stojčić danas je zajedno sa pomoćnikom ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Đorđem Milićem i predstavnicom Tajništva mreže CIVINET Lidijom Pavić-Rogašić otvorio u Starom dvoru „6. CIVINET Forum Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Evropa”.

Stojčić je ovom prilikom izjavio da je Slovenija najviše odmakla u ovoj oblasti i pokrenula ovako nešto.

- Iskustvo Slovenije nam je poslužilo da vidimo šta su dostignuća, prepreke i problemi u sprovođenju ove ideje u velikim gradovima. Ovo iskustvo nam je skratilo vreme da dođemo do nekih rezultata. Najviše se ponosimo Planom održive mobilnosti koji je pre nekoliko meseci bio među tri kandidata za osvajanje prvog mesta. Nažalost, nismo dobili prvo mesto, ali se osećamo nagrađenim jer smo bili u jakoj konkurenciji. Doživljavamo kao nagradu činjenicu da smo uvršteni u tri najuspešnija grada. Grad Beograd trenutno radi generalni urbanistički plan. Trudimo se da reč urbanizam umanjimo, kako bismo istakli suštinsku stvar, a to je da je to strateški plan za razvoj Beograda u narednih 20 godina koji će imati uticaj i posle 2041. godine. Kao jedna od najvažnijih postavki ovog strateškog plana koji treba da definiše bolji život građana Beograda i bolju ekologiju. Takođe i da se pokuša izboriti sa jednim od najvećih problema u Beogradu, a to je saobraćaj - rekao je Stojčić.

On je naglasio da Grad Beograd ima 650 hiljada automobila na ulicama grada.

- Ovo je veliki broj za grad ove veličine i za površinu saobraćajnica koje imamo. Jasno je da Plan održive mobilnosti koji smo usvojili definiše novu hijerarhiju u saobraćaju koja kaže da je pešak najvažniji, nakon njega biciklista, pa javni gradski prevoz i na četvrtom mestu automobil. Ovo ćemo integrisati u generalni urbanistički plan i to će se preliti u sve druge funkcije grada u smislu sprovođenja kako bismo u narednim godinama imali unapređenu mrežu održive urbane mobilnosti - rekao je Stojčić.

On se osvrnuo i na izgradnju linijskog parka i dodao da će biti u dužini od 4,6 kilometara.

– On je postavljen na bazi zaključaka iz Plana održive urbane mobilnosti. Imamo u planu i značajnije proširenje pešačkih zona. Beograd je jedan od gradova u Evropi koji prednjači u kardiovaskularnim bolestima te će ovo uticati da broj obolelih opadne zahvaljujući pešačenju i bicikliranju. Takođe, krajem novembra počinje i izgradnja metroa. Nakon završetka prve linije 2028. i druge linije 2030. godine dobićmo metro sistem od dve linije koji će nam pomoći da ponudimo građanima alternativu u odnosu na kolski saobraćaj – zaključio je Stojčić.

Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Đorđe Milić izjavio je da je Republika usvojila Strategiju internog održivog urbanog razvoja.

- Dostigli smo određen stepen motorizacije. Motorna vozila su dotrajala i treba da gledamo kako da pređemo na one koji neće zagađivati životnu sredinu. Jedan od zanimljivih projekata je taj da u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za električna vozila podstaknemo izgradnju jednog istraživačkog centra gde bi se stručnjaci u oblasti elektrovozila angažovali u inovaciji - rekao je Milić.

Predstavnica Tajništva mreže „CIVINET Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Evropa” Lidija Pavić-Rogašić izjavila je da ova mreža postoji od 2013. godine i broji 197 članova.

Autor: