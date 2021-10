DIVLJI TAKSISTA ODRAO TURISTU U BEOGRADU: Stranac se vratio da ga traži, a onda je došlo do OBRTA!

Na društvenim mrežama kruži objave jednog turiste koji je čim je došao u Beograd odmah doživeo krajnje neprijatno iskustvo.

Mi "domaći" već znamo koje taksi službe su sigurne za korišćenje i kako prepoznati takozvanog taksistu "divljaka". Ali, oni upravo i zarađuju na turistima koji se nisu dovoljno informisali pre dolaska u Beograd, pa ih već na aerodromu spaze i naplate im vožnju do centra grada papreno.

Tako je prošao jedan turista koji je svoje iskustvo podelio na Reditu, koji je pri sletanju u Beograd ušao u vozilo čoveka koji je u ruci držao natpis "Taksi usluge" na engleskom jeziku, ali njegovo vozilo nije imao zvaničnu taksi tablu na krovu.

"Stajao je u zoni za dolaske. Hodao sam s njim do parkinga i ušao u belu 'škodu' i zamolio ga da me odveze do Novog Beograda. Na destinaciji mi je uzeo 17.000 dinara. Pošto je ovo moj prvi dolazak u Srbiju, nisam shvatio odmah koliko sam mu zapravo novca dao. Osećam se glupo sada. Trebalo je da zakažem taksi na šalteru na aerodromu", napisao je ovaj stranac.

On je dodao da nema nikakve informacije o vozaču i pitao za savet da li bi mu policija pomogla, kao i da razmišlja da se sam vrati do aerodroma i nađe prevaranta.

"Muka mi je kada pomislim kako me je prevario", napisao je on.

Pošto nije mogao da pusti da ova nepravda prođe nekažnjeno, turista se ipak vratio na aerodrom, što je obavestio u novoj objavi, i tamo čak i našao pomenutog taksistu!

Nakon što se pravio da ga ne razume šta priča, vozač ga je ipak odveo kod drugih kolega koje su mu, kako tvrdi turista, potvrđivale da vožnja zaista košta toliko novca. "Divlji" taksista mu je na kraju vratio 5.000 dinara, a posle je pošao za njim i dao mu još 3.000 uz objašnjenje da je koristio "premijum" taksi usluge.

Tako je ovaj turista umesto 1.500 do 2.000 dinara, koliko inače košta taksi vožnja od aerodroma, vožnju na kraju platio 9.000 dinara. Iako je to i dalje velika razlika, on je srećan što je makar deo novca uspeo da povrati.

Na aerodromu je pokušao da razgovara sa obezbeđenjem i policijom, ali su ga svi upućivali na policijsku stanicu u Surčinu, od čega je na kraju odustao. On je objavio i fotografije vozila ovog taksiste.