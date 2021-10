VESIĆ U GROCKOJ: SREĆAN SAM JER SVAKI DEO GRADA ČINIMO BOLJIM MESTOM ZA ŽIVOT, Beograd pobeđuje! (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić se sa svojom pokretnom kancelarijom danas nalazi u Grockoj, u obilazak Umčara, Živkovca i Kamendola, kako je obavestio na svoj Fejsbuk profilu.

- U Umčarima smo rekonstruisali glavne puteve ka Pudarcima i Dražnju i 12.5 km atarskih puteva, zamenjene su azbestne vodovodne cevi do rezervoara Crnogorci, regulisana je 1/3 korita Jezerac i rekonstruisan je krov na ambulanti. Dogovorili smo se da počne izgradnja vrtića čija je vrednost 25 miliona dinara. Do kraja novembra Grad Beograd raspisuje tender vredan 4 milijarde dinara za izgradnju 6. i 7. etape regionalnog vodovoda Makiš - Mladenovac u okviru koga gradsku vodu dobijaju Umčari, Pudarci, Dražanj, Kamendol i Živkovac - napisao je on i dodao kako se očekuje da izvođač radova bude izabran do februara, a rok za izvođenje radova je 18 meseci.

Obavestio je građane Dražnja da sledeće nedelje počinje rekonstrukcija ulice Narodnog fronta, dužine 1.2 km, sa trotoarima i betonskim kanalom.

- U Živkovcu gde je već rekonstruisana centralna ulica dužine 1.5 kilometara i asfaltirano 5.6 km atarskih puteva, najavio sam da je Grad Beograd obezbedio 9 miliona za izgradnju nove osnovne škole kao, 43 miliona dinara za izgradnju sekundarne vodovodne mreže, a obećao sam i dečije igralište kao i da će Grad sledeće godine da izgradi mesnu zajednicu i klub penzionera čim pronađu plac - objasnio je Vesić i izrazio svoje zadovoljstvo trenutnom situacijom - Srećan sam jer rešavamo probleme i činimo svaki deo grada boljim mestom za život. Beograd pobeđuje!