ADAMOVIĆ: STAVLJENA TAČKA NA 'MOST' - BEZBEDNOST SVIH GRAĐANA PRIORITET OPŠTINE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda obavestio je predsednika GO Barajevo Slobodana Adamovića da je zahtev firme "Most" za dobijanje uslova za procenu uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu odbijen, što znači da pomeuta firma ne može dobiti dozvolu za topljenje i preradu otpada.

Adamović kaže da je zadovoljan što je nakon više od tri goodine borbe i pritisaka koje trpi u poslednje vreme i činjenice da uprava nije imala nadležnost da preduzima mere kojima bi sprečila rad pomenute firme, došlo do pozitivnog rešavanja ovog problema.

- Što se tiče zahteva za preradu i topljenje otpada firme most, uz podatke koje su od nas traženi ja sam Sekretarijatu uputio dopis u kome sam naveo da sam bez obzira na mogućnosti koje su predviđene Planom i Lokacijskim uslovima izričito protiv izdavanja dozvole za rad.

Želim da još jednom istaknem da smo isključivo fokusirani na rešavanje problema i iza nas stoje samo rezultati.



Puno je bilo u poslednje vreme pokušaja da se ovaj problem iskoristi u svrhu lične promocije, ali ono što želim da prenesem svojim sugrađanima je da smo došli do pozitivnog ishoda i apsolutno mi nije važno što će mnogi zasluge za ovo pokušati da pripišu sebi.

Bezbednost naše dece i svih nas za mene je uvek bila i ostaće apsolutni prioritet!

Ne želim da se dogodi ništa što bi makar i potencijalno moglo ugroziti zdravlje ljudi ili ekološki status opštine. To je jedino što me zanima! - rekao je predsednik GO Barajevo Slobodan Adamović.

