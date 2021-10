Vesić: Potpisan ugovor za kupovinu sto novih zglobnih autobusa

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prisustvovao je potpisivanju ugovora o isporuci sto niskopodnih zglobnih autobusa BMC s pogonom na komprimovani prirodni gas za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd”. Ugovor vredan 34,2 miliona evra je u ime ovog preduzeća potpisao Radiša Momčilović, direktor GSP „Beograd” sa predstavnicima M.P.N. Promet, S-Leasing d.o.o, Unicredit Leasing Srbija d.o.o, a događaju je prisustvovao i gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

Vesić je rekao da je Grad Beograd danas kupio stotinu novih zglobnih autobusa sa pogonom na prirodni gas, čime se nastavlja obnova voznog parka GSP-a. On je podsetio da je pre dve godine kupljeno 244 autobusa u jednoj godini.

– Kada tome dodamo stotinu novih autobusa, to čini obnovu od 344 za samo dve godine, što se nije desilo u istoriji našeg prevoznika. Kupovinom ovih zglobnih autobusa na prirodni gas počinjemo da sprovodimo novu strategiju, da do 2030. godine na ulici nemamo nijedno dizel vozilo u javnom prevozu. To znači da ćemo u narednih pet godina kupiti još 500 autobusa na prirodni gas i na taj način ćemo potpuno obnoviti naš vozni park – istakao je Vesić i dodao da će kupovinom ovih autobusa, od kojih se prvih 50 očekuje krajem februara na ulicama, potpuno biti zamenjeni svi autobusi u voznom parku koji imaju euro2 i euro3 motore.

Prema njegovim rečima, to su motori koji najviše zagađuju i nisu ekološki.

– Kupovinom ovih stotinu autobusa imaćemo u voznom parku svega 50-ak autobusa sa euro4 motorom, ostali će biti na gas, električni ili euro5, euro6, što je ekološki prihvatljivije. Onog časa kada zamenimo ovih stotinu autobusa, steći će se uslov da dobijemo od Unikredit banke povrat od deset odsto ugovora na osnovu zelene linije koju smo od njih dobili, što znači da će GSP dobiti nazad preko tri miliona evra. Taj novac ćemo iskoristiti za kupovinu drugih autobusa, odnosno za poboljšanje našeg voznog parka – naglasio je Vesić.

Kako je rekao, na ovaj način pokazujemo da vodimo računa o životnoj sredini i komforu građana u vozilima.

– Završićemo u međuvremenu javno-privatno partnerstvo za stanice na gas koje će biti instalirane u našim pogonima, što je preduslov da ubuduće imamo samo autobuse na gas – ukazao je Vesić.

On je najavio da je Grad doneo odluku da u narednih mesec do mesec i po dana raspiše tender za kupovinu 80 novih trolejbusa, koji će biti isporučivani u tranšama od po 20 godišnje.

– Očekujemo da u narednih pet godina potpuno zamenimo sve trolejbuse na teritoriji grada. Tražimo trolejbuse sa autonomijom, koji imaju baterije, što znači da će moći da idu desetak kilometara bez žice i pantografa. To će nam omogućiti da proširimo trolejbuske linije i da ne moramo svuda da postavljamo električnu instalaciju, što je potpuno novo za Beograd – naglasio je Vesić.

Kada su tramvaji u pitanju, predsednik Vučić je nakon sastanka sa potpredsednikom Borisovim rekao da će deo tramvaja biti isporučen Srbiji zahvaljujući međudržavnom sporazumu, naveo je Vesić i dodao da je u planu kupovina 120 novih tramvaja, koja će se realizovati u narednih pet godina.

– U budućnosti nas čeka proširenje tramvajske mreže, 8. novembra će biti usvojen Plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji grada Beograda, što podrazumeva novih 42,6 kilometara tramvajske mreže i produženje linije od Požeške prema Ceraku, od Jurija Gagarina prema Bežanijskoj kosi i Ledinama, od Bogoslovije preko Ade Huje i novim mostom na levu obalu Dunava. S tim novim kilometrima tramvajskih linija biće nam potrebni i novi tramvaji. Doći ćemo u situaciju da 2030. godine, kada bude završena druga linija metroa, a prva linija 2028. godine, u Beogradu imamo dominantan šinski sistem. To znači da ćemo imati metro, BG voz i tramvaje. Kupovinom autobusa na gas i električnih autobusa više nećemo imati nijedno dizel vozilo. Time ćemo pet ili šest godina posle Pariza postati jedan od malobrojnih evropskih gradova koji regulacijom javnog prevoza čuva životnu sredinu – rekao je Vesić.

Naš gradski prevoz će biti dodatno ojačan, imaćemo nova vozila, dobre uslove rada, što je naš cilj, naveo je Vesić i istakao da je ponosan što je došlo do toga da vozači iz privatnih prevoznika prelaze u GSP.

– Nastavićemo da jačamo gradskog prevoznika, jer bez toga nema ni dobrog javnog saobraćaja. Moja politika je da gradski prevoz u Beogradu bude snažan i „kičma” prevoza, a da su ostali pomoćni deo – naveo je Vesić.

On je podsetio da privatnim prevoznicima polako ističe ugovor. Neki od njih će ostati, jer neće biti sve zamenjeno, ali će svi morati da ispune uslov, a to je da imaju autobuse na gas.

– Prema novom ugovoru, privatni prevoznici će morati da imaju ono što ima GSP, nove autobuse, autobuse na gas. Ko nije spreman da ulaže u to, ne treba da se javlja na tender – zaključio je Vesić.

Direktor GSP-a Radiša Momčilović rekao je da nabavka novih autobusa za GSP ima veliki značaj, s obzirom na to da je još pre bila planirana, ali je zbog epidemije virusa korona prolongirana.

– Zahvaljujem Goranu Vesiću koji ulaže napore u razvoj GSP-a i stvara normalne okolnosti za poslovanje našeg preduzeća. Ovom nabavkom stvoriće se uslovi da GSP nastavi u tom stilu i u narednom periodu, a što je još važnije imaćemo i zadovoljne korisnike prevoza – rekao je Momčilović i dodao da se zajedničkim naporima mogu napraviti uslovi za dobro funkcionisanje GSP-a.