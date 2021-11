PALO STAKLO TUŠ KABINE I ISEKLO GOSTA HOTELA NA KARABURMI: Ovo retko ko preživi!

S. Č. iz Tutina zadobio je posekotine po telu kada je na njega u hotelu, kako kaže, palo staklo sa tuš kabine. Kako navodi, platio je luksuzan apartman u hotelu na Karaburmi, krajem oktobra, a završio s povredama u Urgentnom centru.

Čim je ušao u sobu, pošao je da se istušira, kada je završio, povukao je, kaže, staklena vrata tuš kabine, koja su pala na njega, polomila se, a srča ga isekla. Strčao je do recepcije, odakle su pozvali Hitnu pomoć, koja je ubrzo stigla i odvezla ga u Urgentni centar, gde su mu sanirane povrede.

- Samo sam osetio da su vrata pala na mene - kaže S. Č. za Telegraf.rs.

Kako je za Telegraf rekao vlasnik hotela, sa recepcije hotela su ga zvali da ga obaveste da se desila nezgoda, da se gost posekao i da ga je tražio odmah da dođe da razgovara s njim.

- Rekao sam im da odmah zovu Hitnu, što su i uradili. On je sišao dole do recepcije, popio čašu vode. Hitna je došla za sedam-osam minuta. Zaposlenima sam rekao da idu da slikaju kabinu. Prvo što nas je pitao je "Je l' znate vi ko sam ja?" i tražio da mu se plati odšteta - napominje vlasnik. On dodaje da su mu dali drugu sobu.

- Ukoliko postoji moja odgovornost, ako je sud utvrdi, nema problema, ja ću platiti. Trebalo je da zove policiju, da oni utvrde u kojim okolnostima se to desilo, da li je gost pijan, da li je drogiran, koliko su duboke posekotine - kaže vlasnik hotela.

Prema njegovim rečima, kabine imaju sertifikat i od kaljenog su stakla.

Doktor mu je, kaže S. Č., rekao da od 100 slučajeva jedan preživi ono što se njemu dogodilo.