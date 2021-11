Saradnja Beograda i holandskih kompanija na projektu 'Zeleni gradovi Srbije'

Glavni urbanista Marko Stojčić i ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji Jost Reinćes zasadili su danas na platou ispred Starog dvora lale u okviru promocije projekta „Zeleni gradovi Srbije”.

Stojčić je rekao da je ovo simboličan čin sadnje posebne vrste lala oko drvoreda koji već postoji u parku, te da će biti posađeno 500 lala, što je donacija članica klastera „JUB Holland”.

– Došli smo do nekoliko ideja kako da implementiramo znanja i dostignuća Holandije i njihovih kompanija u ozelenjavanju urbanih površina. To je jedan od tri prioriteta za Grad Beograd u smislu proširenja zelenih površina, pošumljavanja i pažljivog sađenja biljki koje utiču na eko sistem Beograda. Veoma smo zadovoljni ovom saradnjom i lako je sarađivati sa holandskim kompanijama jer su oni otkrili različita dostignuća u ovoj oblasti – naglasio je Stojčić.

Dogovorili smo se, dodao je, da sarađujemo sa tim kompanijama u trenutno najznačajnijem projektu za Beograd, izgradnja i rekonstrukcija Linijskog parka.

– Oni će nam dati ideje šta to od sadržaja, pre svega zelene infrastrukture, može da se nađe u parku kako bi maksimizirali učinak svega toga na eko sistem Beograda i kako bi građani osim parka za rekreaciju, šetnju, bicikliranje i drugo imali i viši kvalitet vazduha. To nam je dalo ideju da nastavimo Linijski park dalje u predelu Ade Huje, koja će nakon izgradnje parka postati urbana šuma-park. Tako da će obod oko centralne gradske zone, koju čine Linijski park i Ada Huja, pozitivno uticati na kvalitet vazduha, a i to su zone u kojima neće biti saobraćaja – naglasio je Stojčić.

Prema njegovim rečima, sve ovo ne bi bilo moguće bez saradnje sa holandskom ambasadom, jer ne bismo uspeli da saznamo šta bi sve to trebalo da uradimo.

– Holandski gradovi su već prošli kroz neke „dečje bolesti” i na ovaj način nam olakšavaju, tako da nećemo ulaziti u projekte za koje je već neko shvatio da je neopravdano. U naredne dve do tri godine efekti svega ovoga biće vidljivi građanima Beograda i siguran sam da će ti rezultati biti merljivi – zaključio je Stojčić.

Ambasador Jost Reinćes je rekao da su klimatske promene, zagađenje, pogoršanje kvaliteta vazduha problemi sa kojima se svi suočavamo, te da ekstremni vremenski uslovi, toplotni talasi, suše, poplave ugrožavaju živote.

– Veoma je važno ozelenjavanje urbanih predela koji su i prijatni za oko. Zeleni gradovi doprinose smanjenju emisije gasova staklene bašte, smanjenju temperature leti, boljem kvalitetu vazduha, olakšava se upravljanje vodama, podržava biodiverzitet i smanjuje se buka, čime se stvaraju bolji uslovi za život. Vlada i gradovi Srbije, kao i Beograd, su svesni prednosti i imaju ambiciozne ciljeve da unaprede urbano zelenilo i do 2025. najmanje četvrtina urbanih prostora u ovim gradovima trebalo bi da bude zelena – naglasio je ambasador.

Prema njegovim rečima, da bi se postigli ovi ciljevi, ozelenjavanje mora biti sastavni deo urbanog razvoja. To znači, dodao je, da zelenilo zauzima centralnu poziciju u procesima planiranja i budžetiranja velikih projekata.

– Da bi pomogli u zelenoj transformaciji urbanih područja u Srbiji, holandski javni i privatni sektor su udružili snage i uspostavili Partnerstvo za zelene gradove, koje danas zvanično pokrećemo. Konzorcijum privatnih kompanija je veoma iskusan i nudi održiva i inovativna rešenja za zelenije gradove. Na primer, prikupljanje vode na zelenim,plavim krovovima, razvijanje dizajna specifičnog za kišnicu. Ambasada NL i partneri iz konzorcijuma rado dele naše znanje i iskustvo kako bismo gradove Srbije učinili još pogodnijim, održivijim i lepšim. Hajde da zajedno radimo na tim ciljevima – poručio je Jost Reinćes.

Cilj projekta „Zeleni gradovi Srbije” promovišu urbano zelenilo i pejzažnu arhitekturu, kao i pozitivan učinak zelenila na smanjenje uticaja klimatskih promena u urbani sredinama i značaju koji ovakve aktivnosti imaju za stanovnike urbanih sredina.

Projekat se u Srbiji sprovodi od decembra 2020. do decembra 2023. godine.