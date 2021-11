LEPE VESTI! Vesić za Pink: Početak izgradnje metroa je istorijska stvar! Proširuje se i BG voz, biće pet puta više polazaka! (VIDEO)

Početak izgradnje metroa u Beogradu je istorijski dan, koji je došao posle tačno pedeset godina, jedanaest meseci i osamnaest dana otkad je nekadašnji gradonačelnik Branko Pešić dao to obećanje, rekao je za TV PINK zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je istakao da je to rezultat snažne volje i ekonomije, ali i svih urbanističkih i zakonskih preduslova koji su doneti.

"Stekli su se, dakle, svi uslovi da počnemo da gradimo metro, što je velika pobeda za Beograđane i istorijska stvar jer je metro najznačajniji infrastrukturni projekat u Beogradu u 21. veku. Uvek ističem da ćemo pored metroa istovremeno raditi i proširenje linija BG voza, u čemu će učestvovati ruska strana, i sa sadašnjih 104 imaćemo 500 polazaka, a u planu je izgradnja duplih koloseka prema Mladenovcu i Lazarevcu i nove pruge prema Surčinu i Obrenovcu. Na ovaj način doći će do spajanja sa metroom, na prvoj liniji će biti četiri stanice za presedanje, a na drugoj dve. Takođe, Beograd će dobiti i nove linije tramvaja na 42 kilometra. Sve je to deo jedinstvene celine, zahvaljujući čemu će Beograd do 2030. godine imati integrisan saobraćajni sistem", kazao je Vesić.

Vesić se osvrnuo na jučerašnje proteste, podsećajući da će metro pripadati svima i da će promeniti naš grad.

", Beograđani zaslužuju da dobiju metro, poput brojnih drugih građana Evrope i sveta", rekao je Vesić.

On je naveo da su isti ljudi bili protivnici rekonstrukcije Trga republike, izgradnje Parka Vojvode Vuka, Beograda na vodi, Fontane na Slaviji, spomenika Stefanu Nemanji.

"Ista matrica, isti ljudi, isti kvazianalitičari, isti „slučajni” građani, odnosno političari za svaki projekat koji se dogodi u Beogradu. Mislim da je to loše jer svi treba da se radujemo dobrim stvarima u Beogradu. Metro nije političko pitanje", kazao je Vesić.

Više stotina gradova u svetu ima metro i nikada se nigde nije desilo da neko pokušava da spreči izgradnju, zaključio je on.

Pored izgradnje metroa radi se i proširenje BG voza, koje predviđa povećanje broj polazaka sa 104 na 500 na dnevnom nivou.

Vesić je rekao da će se to proširenje raditi u saradnji sa Rusijom i da će međunarodni sporazum biti dogovoren tokom predstojeće posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.

„Uradićemo duple koloseke prema Lazarevcu i Mladenovcu, radićemo novu prugu prema Surčinu i Obrenovcu, tako da će svaka prigradska beogradska opština imati svoju vezu BG voza na svakih 10 do 15 minuta u špicu i na 45 minuta van špica“, rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, BG voz i beogradski metro će se spajati na nekim delovima, na prvoj liniji biće četiri presedačke stanice, a na drugoj dve.

„I to zajedno sa novih 42 kilometra za tramvaje čini jednu jedinstvenu celinu kako će Beograd do 2030. godine biti potpuno saobraćajno integrisan i kako će svaki deo grada biti integrisan sa centrom i kako će vam biti skoro svejedno da li živite u Mladenovcu ili na Banovom brdu“, kazao je Vesić.

Autor: