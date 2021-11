Vesić uručio donacije za 33 osnovne škole!

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić uručio je danas u OŠ "Svetozar Miletić" u Zemunu donacije direktorima 33 osnovne škole sa područja zonskog sistema parkiranja sakupljene preko akcije "Ðačko parking mesto", koju sprovodi JKP "Parking servis".

"Ovo je peta godina kako Beograd preko Parking servisa sprovodi akciju "Ðačko parking mesto". 2015. doneli smo odluku da po jedno parking mesto koje se nalazi u zoni osnovnih škola opredellimo da sav prihod sa tog parking mesta koje se sakupi tokom jedne godine bude iskorišćeno da se toj školi kupi nešto što joj je potrebno. To parking mesto oslikaju đaci i ono je posebno obeleženo", naveo je Vesić.

On je dodao da je akcija krenula smo sa 25 škola dok danas u njoj učestvuje 33 škole. Vesić najavljuje da će ih biti i više.

"U narednih nekoliko meseci samo na Novom Beogradu imaćemo oko 5.000 novih parking mesta, a nekoliko njih su baš u zoni škola. Kako se budu širile zone imaćemo i više škola. Posebno smo srećni što se novac koji se prikupi sa tog parking mesta, u razgovorima sa školama, kupimo ono što im je najpotrebnije, malo i dodamo novca ako je potrebno. U svakom slučaju 33 škole dobila su nastavna sredstva, neka učila koja su im potrebna za dalju nastavu", naglasio je Vesić.

On ištiče da je ta aktivnosti samo deo podrške našem osnovnom obrazovanju.

Kako je naveo, ove godine Grad je kupio skoro 68.000 tableta i svako dete koje pohađa treći, četvrti, peti i šesti razred dobilo je tablet.

"U ovom trenutku imamo preko 82% dece gde su učitana oba QR koda, što znači da smo formirali virtuelne učionice i nastavljamo sa tom aktivnošću kako bi je sve škole prihvatile. To znači da su deca dobila i digitalne udžbenike, za 7.900 učitelja i nastavnika kupili smo laptopove, nastavićemo to da radimo i u ubuduće. Sadašnjim učenicima drugih razreda kupićemo tablete sledeće godine i na taj način pokazujemo da nam je obrazovanje veoma važno i da je najveći iskorak u digitalizaciji bio upravo u obrazovanju u Beogradu", rekao je Vesić.

On naglašava da se ulažući u obrazovanje ulažemo u budućnost Srbije, jer, kako je rekao, nema bolje i pametnijeg ulaganja od ulaganja u obrazovanje.

On dodaje da su rekonstruisane i Zemunska gimnazija, Petu gimnaciju, a da će sledeće godine bit i Ddeveta gimnazija.

Vesić najavljuje da će sledeće godine početi izgradnja podzemne garaže u Zemunu.

"Mi ćemo početkom januara raspisati javni konkurs za početak podzemne garaže kod hale Pinki. To je prva podzemna garaža u Beogradu koja će se sagraditi od 2004. godine, kada je urađena garaža kod Starog dvora", poručio je Vesić.

U "Parking servisu" ističu da su jako ponosni što mogu da pomognu školama koje se nalaze u zoniranom sistemu. Naglašavaju da pored te akcije, sporovode i akciju "Bejbi parking mesto".

"Sledeće nedelje ćemo podeliti donacije za tri porodilišta koja su u starom sistemu i jedno koje je u novom, a to je porodilište Zemun pošto je ovde uvedena plava zona. Tako da pomažemo bolnice u kojim nam se rađaju deca. Mislim da je to imperativ i da je to veoma važno za društvo. Ponosni smo na te akcije koje radimo pored velikih projekata i tako ćemo raditi i u budućnosti", istakao je direktor tog preduzeća Andrija Čupković .

Direktorka OŠ "Svetozar Miletić" Gordana Srećković istakla je da treba da se nastavi sa takvim akcijama, jer se njima unapređuje obrazovni proces.

"Svaki dinar uložen u obrazovanje trostruko se vraća. A nama, prosvetnim radnicima koji vredno i pošteno radimo, svaka pomoć je dobrodošla", poručila je Srećkovićeva.