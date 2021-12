OTVOREN VAKCINALNI PUNKT U ROBNOJ KUĆI 'IKEA'! Vesić i Stanisavljević najavili otvaranje još dva nova u tržnim centrima

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: GO Grocka | |

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, zajedno sa sekretarkom za socijalnu zaštitu Natašom Stanisavljević i predsedniko GO Grocka Draganom Pantelicem, prisustvovao je danas otvaranju novog vakcinalnog punkta u robnoj kući „Ikea”. Kako je tom prilikom podsetio, pre ovoga otvoreni su punktovi u tržnim centrima „Ušće” i „Rajićeva”, a predstoji i u TC „Stadion” i nakon toga u Beošoping molu.

– Sa današnjim danom u Beogradu je vakcinisano 62,32 odsto punoletnih građana ili 864.518, revakcinisano je 60,1 odsto ili 833.127 građana, dok je treću dozu primilo 446.388, odnosno 32,24 odsto lica. Približavamo se polako trećini populacije koja je vakcinisana trećom dozom, što je i najznačajnije u smislu zaštićenosti – precizirao je Vesić.

On je pozvao građane Beograda da iskoriste priliku da se vakcinišu, revakcinišu ili prime buster dozu i na ovoj, novoj lokaciji. Vesić je naveo da se Grad Beograd, Vlada Srbije i Ministarstvo zdravlja trude da otvaraju punktove tamo gde ljudi žive, rade i dolaze, čime se motivišu na vakcinaciju, a u tom pogledu posebno se spremaju za predstojeće praznike kako bi vakcinacija bila još dostupnija.

Vesić je na kraju naglasio da kako brojke novozaraženih počinju da opadaju, tako je i interesovanje za vakcinaciju manje, zbog čega je još jednom uputio molbu građanima da se ne opuštaju, jer situacija može da se promeni.

Nataša Stanisavljević je precizirala da je danas radno vreme ovog punkta do 17 časova, a od sutra od 12 do 20 časova.

– Ovo je trideseti punkt za vakcinaciju koji trenutno radi u Beogradu. Očekuje nas otvaranje još dva u tržnim centrima, tako da je građanima Beograda dostupna vakcinacija i na ovakvim frekventnim mestima. Konkretno u „Ikei” dostupne su „fajzer” i „sinofarm” vakcine za bilo koju dozu – kazala je Nataša Stanisavljević.

Ona je još jednom apelovala na sugrađane da se vakcinišu jer je to jedinu put izlaska iz pandemije i što skorijem povratku u normalan život.Broj vakcinisanih mladih, dodala je ona, u poslednjih meseca dana je povećan, tako da ih sada ima oko 37 odsto. Najmanje ih je u opštini Lazarevac, oko 20 odsto, a najviše u Starom gradu, oko 60 procenata.

Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić istakao da je da je na ovoj opštini vakcinisano oko 50 odsto od 73 hiljade punoletnih građana. On je precizirao da je ovo još jedno mesto za vakcinaciju pored već postojeća tri punkta u Kaluđerici, Vinči i Begaljici. On je pozvao građane, naročito mlade da se vakcinišu jer je to „jedino oružje protiv korone”.

Događaju su prisustvovali i Darko Glavaš, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, kao i predstavnici „Ikee”.

