Vesić: Metro kruna svega što smo do sada uradili

Početak izgradnje metroa je kruna svega što je do sada urađeno u Beogradu, istorijiski dan koji smo čekali više od 50 godina, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda i član Predsedništva SNS Goran Vesić.

On je dodao da je tokom 51 godine bilo je dobrih i loših vremena za grad, ali da se nikada nisu stekli uslovi da Srbija bude toliko ekonomski jaka i da postoje politička volja i znanje da se metro izgradi.

"U ime Beograđana, zahvalan sam predsedniku Aleksandru Vučiću zato što će država finansirati izgradnju metroa. Prve dve linije koštaju 4,6 milijardi evra, a gradski budžet je 1,3 milijarde evra. Kroz republički budzet dobićemo i BG voz, koji vredi 1,3 milijardi evra, a sve to zajedno čini pet godišnjih budžeta Beograda. Grad ne bi mogao da finansira ovako veliki projekat bez pomoći države", rekao je Vesić za "SNS Informator".

On je istakao da će Beograd biti prva prestonica bivše SFRJ koja ima metro i najavio je dalje širenje BG voza i nove linije prema Surčinu i Obrenovcu, Petlovom brdu i Ceraku, Bežanijskoj kosi i prema Adi Huji pa na levu obalu Dunava.

"Kada se sve to završi, 2030. godine čak 70 odsto javnog prevoza biće na šinama. Na ulici ćemo imati manje od 500 autobusa, a već sad kupujemo 100 autobusa na gas i planiramo da ukinemo vozila na fosilna goriva. To je cilj koji je Pariz dao sebi do 2025. godine, a Beograd će ga ostvariti 2030. Tako ćemo istovremeno rešavati i saobraćajne i ekološke probleme", poručio je Vesić.

Govoreći o zagađenju, Vesić je rekao da ono postoji desetinama godina unazad, samo što se, kako je rekao, niko time nije bavio jer su drugi problemi bili veći. Sada kada ekonomija bolje radi, počeli smo da se bavimo zagađenjem, smatra Vesić.

"Do 2030. godine nećemo imati nijedno vozilo na fosilna goriva, a ostaje nam da rešimo i individualna ložišta koja su veliki izvor zagađenja. Zato ćemo smanjiti porez na imovinu za one koji su energetski efikasni, kako bismo stimulisali ljude da izoluju stanove i uvedu solarne panele, a ukinuće se i participacija na priključak na grejanje", naveo je zamenik gradonačelnika.

On kaže da na predstojeće izbore u Beogradu izlazi sa rezultatima - metroom, obilaznicom, Beogradom na vodi, sa više od 500 urađenih fasada, novim skverovima, rešavanjem problema kanalizacije.

"U Beogradu se zaista živi bolje. Prosečna plata prošlog meseca bila je 690 evra, nezaposlenost je 7,5 odsto", zaključio je Vesić.

