OPŠTI KOLAPS U BEOGRADU PRED POČETAK VIKENDA: Gužve gde god da krenete, na mostovima najgore, autobusi KRCATI (FOTO)

Ako i dočekate autobus, teško da ćete u njega ući...

Uobičajeno velike gužve na saobraćajnicama u Beogradu prisutne su i večeras, što se može pripisati poslednjem danu radne nedelje.

Najkritičnije tačke su Gazela, Pančevački most, kao i Brankov most u smeru ka centru grada, Trg Nikole Pašića, Pančevački most u smeru prema gradu.

Na Slaviji još uvek nema gužve, ali je neminovno da će se stvoriti ubrzo.

Na Autokomandi je već haotično, ljudi odlaze iz grada na vikend.

Na Gazeli je uobičajeno najveća gužva.

Trg Nikole Pašića neprohodan je u oba smera, automobili mile.

Pančevac je zatrpan samo u smeru prema gradu, smer prema Pančevu još uvek prohodan.

Brankov most takođe samo u smeru prema gradu, u smeru prema Novom Beogradu nema gužve.

Na Zelenom vencu je ogromna gužva, a veliki problem gužva na stanicama i u gradskom prevozu. "Milion" ljudi u jednom autobusu, "ispadaju" iz prevoza. Nema buseva, pravi se mravinjak!

Ljudi čekaju pola sata autobuse, i često uđu tek iz "trećeg pokušaja". I kada uspeju da uđu "vise na vratima" jer je autobus dupke pun.