BEOGRAD SPREMAN ZA SNEG Radojičić: Timovi za vanredne situacije u pripravnosti

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić izjavio je da je na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneo naredbu o aktivnostima kriznih timova za vanredne situacije i opštinskih štabova u predstojećim zimskim uslovima.

Od danas od 19 časova "Beograd put" je u četvrtom stepenu pripravnosti zimske službe, do ponedeljka, 13. decembra, do 19 časova. To znači da na raspolaganju imamo 90 velikih kamiona, 20 manjih multikar vozila i 15 utovarnih mašina, naveo je Radojičić.

U ponedeljak će biti odlučeno o stepenu pripravnosti i daljeg angažovanja prema potrebama i prognozi RHMZ-a. Na stanju imamo 16.000 tona soli i 2.000 tona kamenog agregata, što znači da će još večeras kompletna Zimska služba biti u pripravnosti i na ulicama spremna za prvi sneg - rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da se ovom naredbom svaki opštinski štab obavezuje da angažuje dve radne mašine sa gumenim raonicima, preneo je Beoinfo.

Komandanti Opštinskih štabova i rukovodioci kriznih timova u vanrednim situacijama će izvršiti procenu broja ugroženih stračkih domaćinstava, i količinu potrebnih osnovnih životnih namirnica i lekova, naročito po seoskim mesnim zajednicama i brdsko planinskim područjima, kao i mogućnost privremenog smeštaja pojedinih staračkih domaćinstava, ukazao je Radojičić.

Gradonačelnik je naveo da će u uslovima veće količine snežnih padavina i nailaska hladnog talasa, biti upotrebljena teška mehanizacija, obezbeđeni hrana i lekovi, ogrev, energenti za grejanje i pogonska goriva za vitalne javne i infrastrukturne sisteme.

Prema trenutnoj prognozi RHMZ-a, očekujemo padavine tokom noći a u centru grada između pet i 15 centimetara snega. U višim delovima grada očekujemo oko 20 cm, a na obroncima Kosmaja i Avale više od 30 centimetara snega. Naše ekipe će čistiti najpre ulice prvog prioriteta, oko 1.900 kilometara kojima ide gradski prevoz. Kada one budu bile očišćene, nastaviće čišćenje ostalih 500 ulica drugog prioriteta, rekao je Radojičić.

Apelujem na građane da takom večeri i jutra izbegavaju vožnju bez zimske opreme. Mi ćemo još tokom dana preventivno posipati so, kako bi saobraćaj funkcionisao neometano. Beograd je i ove godine potpuno spreman za predstojeću zimsku sezonu, zaključio je gradonačelnik Beograda.